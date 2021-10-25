"Маршрутная мафия": в Украине идет борьба между перевозчиками за деньги пассажиров

Слезы, крики, агрессия — чего только не было на днях на автовокзалах и железной дороге. С четверга, 21 октября, без справок о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19 в межобластной транспорт не пускают. Кое-кто из автоперевозчиков просто не вышел на маршрут, потому что не было пассажиров. Если бы все закончилось на ссорах из-за отсутствия вакцинации, а ведь в маршрутках на этой неделе даже дрались. Громкий скандал в Винницкой области произошел из-за аморального поведения водителя в отношении ветерана АТО — человека, который имел право на проезд по удостоверению, но загремел в больницу из-за агрессивного водителя. Потом он извинился, уже в палате, куда пришел не по собственному желанию, а после того, как его разыскали другие бойцы. Ну еще один назревает скандал перевозчиков с властью. Да такой, что власть на этот раз киевская просит предоставить дополнительную охрану. Кто же эти люди, которые готовы на все лишь бы сохранить сверхприбыльный бизнес? Знает корреспондент "Сегодня" Дмитрий Волков.

Кровь в городских автобусах, прострелены машины и драки в главном муниципальном учреждении. Идет ожесточенная борьба за деньги пассажиров городского транспорта. И снова в стране говорят о маршрутной мафии. Отдельный жанр YouTube-видео с маршруток. Чуть ли не каждый день здесь оскорбляют льготников, хамят пассажирам, ловят пьяных водителей, автобусы ломаются. Именно здесь невероятное количество "черных денег", которые почти никто не контролирует.

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На прошлой неделе в Киевской городской государственной администрации объявили о расторжении договора с несколькими перевозчиками, имеющими на маршрутах столицы 232 автобуса. Причина, которую называет заместитель мэра Константин Усов — ненадлежащее состояние транспорта, несоответствие документов и нарушение экологических норм.

"Транспортные средства, которые по документам были хорошими, правильными, экологичными на улицы выезжали в той форме, которую мы с вами видим", — говорит заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константин Усов.

Например, перевозчик подает документ на транспортное средство, которое должен перевозить пассажиров по маршруту 178. Это должен быть автобус 2014 или даже 2019 года выпуска. Зато инспекторы обнаружили на маршруте пятнадцатилетние разбитые транспортные средства. Документы оказались поддельными, что доказано работниками КГГА.

Получив такую информацию, проверяем один из указанных рейсов и просим водителя предоставить документы на автобус и маршрут. Водитель отказывается. Вызываем полицию. И через каких-то сорок минут появляется бравый офицер.

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Вместе с полицейским идем к водителю, который переживает весь спектр стадий горя – отрицание, гнев, торг, депрессия, предоставление пакета документов. Водитель показывает документы, однако по информации КГГА с предприятием расторгнут договор, а мужчина ездит с документами 2011 года. Офицера, похоже, эта ситуация развлекла.

"Мы зафиксировали ваш вызов. Я доложу руководству и оно будет принимать решения и отдавать нам, как говорится, указания и все. Буду выполнять", — прокомментировал офицер полиции.

Выполнять приказы не спешит ни руководство, ни патрульные полицейские.

"Мы сегодня констатируем, что полиция устранилась и бездействует", — отметил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляемых полномочий Константин Усов.

Зато дела приобретают криминальные обороты. Кроме коммунального транспорта, на замену

тех, с кем расторгнуты договоры, вывели временных частных перевозчиков. По словам одного из таких, на его работников уже совершили вооруженное нападение.

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"На остановку подъехал представитель предприятия "Авен-Єзер" Пономаренко Сергей на своем собственном автомобиле. Зайдя в середину автобуса, он начал угрожать водителю, работнику предприятия. К нападению присоединилось около 20 молодых людей", — рассказал основатель предприятия "Союз-Авто" и "Транссіті" Юрий Нестерчук.

В конце концов, по словам Нестерчука, конфликт закончился стрельбой и ножевыми ранениями. Сергей Пономаренко не предоставил комментарий относительно инцидента, о котором рассказал Юрий Нестерчук.

Мы видим следы выстрелов, а бизнесмены обвиняют власти Киева.

"Дело, увы, в коррупции, которой не было в транспортной сфере столицы с 2014 года", — отметил директор и совладелец ЧП "Авен-Єзер" и ООО "Ярославь-Авто" Сергей Пономаренко.

Вместе с ним на специально организованной пресс-конференции выступает Владимир Пономаренко — партнер и совладелец.

"В первую очередь я хочу сказать о заместителе председателя КГГА Константине Усове. Этот чиновник решил обложить частных перевозчиков данью и принимать по 200 гривен наличными с каждого автобуса и в среднем за месяц это составляет шесть с половиной миллионов гривен", — говорит директор и совладелец ЧП "Авен-Єзер" и ООО "Ярославь-Авто" Владимир Пономаренко.

Константин Усов говорит, что эти заявления — часть грязной информационной компании, которую начали представители так называемой "маршрутной мафии" в ответ на попытку навести порядок на киевском рынке пассажироперевозок.

"Любые обвинения в коррупции отвергаем. Любые коррупционные обвинения должны были появиться еще в июне. Все, что мы сделали вчера, позавчера, месяц назад мы начали делать еще весной", — комментирует заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов.

Если бы в этой истории не появились другие частные перевозчики на замену старых, а все могло бы обойтись заменой маршруток полностью коммунальным транспортом. Однако у коммунального предприятия "Київпастранс" пока не хватает мощностей, чтобы закрыть хотя бы половину необходимых маршрутов. То же все снова выглядит как примитивный передел рынка пассажирских перевозок, говорит бывший депутат Киевсовета Прохор Антоненко.

"Примерно половина наземного транспорта — это маршрутки так называемые, которые собирают наличными деньги и носят их наверх. Частично идет прибыль перевозчикам, частично их никто не трогает", — говорит депутат Киевсовета VIII созыва, экс-заступник председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам транспорта Прохор Антоненко.

Свою позицию не оставлять занятые маршруты, собственники, с которыми расторгли договоры, уже защитили в суде. И решение суда звучит так:

запретить Департаменту транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета совершать действия, направленные на досрочное расторжение с Обществом с ограниченной ответственностью "Ярославь-Авто" договоров;

запретить Департаменту транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета совершать действия, направленные на проведение проверок исполнения Обществом с ограниченной ответственностью "Ярославь-Авто" условий договоров.

Даже проверки запретили чиновникам проводить. Строгое решение. К тому же перевозчики организовали импровизированную забастовку. Вместо протестующих – выставка современных автобусов. В КГГА уверяют, что эти маршрутки — пыль в глаза, а валидаторы, которые установлены в них — это даже не научная фантастика. С точки зрения некоторых представителей КГГА, в столице идет война с мафией. В рамках невоенной операции в полном составе была распущена вся коммунальная служба перевозок КГГА.

"Первый заместитель коммунальной службы перевозок – его предыдущее место работы и текущее место работы – в перевозчиков, которые стоят сейчас за окном. Его мы тоже уволили", — рассказал заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константин Усов.

Ситуация с маршрутками — это не исключительно столичная история. По всей стране разъезжают разноцветные автобусы, которые собирают "черную наличку".

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