"Маршрутна мафія": в Україні йде боротьба між перевізниками за гроші пасажирів

Сльози, крики, агресія — чого тільки не було днями на автовокзалах та залізниці. Від четверга, 21 жовтня, без довідок про вакцинацію чи негативного тесту на COVID-19 у міжобласний транспорт не пускають. Дехто з автоперевізників просто не вийшов на маршрут, бо не було пасажирів. Якби все закінчилося на сварках через відсутність вакцинації, але ж у маршрутках цього тижня навіть билися. Гучний скандал у Вінницькій області стався через аморальну поведінку водія щодо ветерана АТО — людини, яка мала право на проїзд за посвідченням, але загриміла до лікарні через агресивного водія. Потім він вибачився, вже в палаті, куди прийшов не за власним бажанням, а після того, як його розшукали інші бійці. Ну іще один назріває скандал перевізників із владою. Та такий, що влада цього разу київська просить надати додаткову охорону. Хто ж ці люди, які готові на все аби зберегти надприбутковий бізнес? Знає кореспондент "Сьогодні" Дмитро Волков.

Кров в міських автобусах, простріляні автівки та бійки в головному муніципальному закладі. Йде запекла боротьба за гроші пасажирів міського транспорту. І знову в країні говорять про маршрутну мафію. Окремий жанр YouTube-відео з маршруток. Чи не щодня тут ображають пільговиків, хамлять пасажирам, ловлять п'яних водіїв, автобуси ламаються. Саме тут неймовірна кількість "чорної готівки", яку майже ніхто не контролює.

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Минулого тижня в Київській міській державній адміністрації оголосили про розірвання договору з кількома перевізниками, що мають на маршрутах столиці 232 автобуси. Причина, яку називає заступник мера Костянтин Усов — неналежний стан транспорту, невідповідність документів та порушення екологічних норм.

"Транспортні засоби, які за документами були гарними, правильними, екологічними на вулиці виїжджали в тій формі, яку ми з вами бачимо", — каже заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов.

Наприклад, перевізник подає документ на транспортний засіб, який має перевозити пасажирів за маршрутом 178. Це має бути автобус 2014 або навіть 2019 року випуску. Натомість інспектори виявили на маршруті п’ятнадцятирічні розбиті транспортні засоби. Документи виявилися підробними, що доведено працівниками КМДА.

Отримавши таку інформацію, перевіряємо один з вказаних рейсів і просимо водія надати документи на автобус і на маршрут. Водій відмовляється. Викликаємо поліцію. І за якихось сорок хвилин з’являється бравий офіцер.

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Разом з поліцейським йдемо до водія, який переживає весь спектр стадій горя – заперечення, гнів, торг, депресія,

надання пакету документів. Водій показує документи, однак за інформацією КМДА з підприємством розірвано договір, а чоловік їздить з документами на 2011 рік. Офіцера, схоже, ця ситуація розважила.

"Ми зафіксували ваш виклик. Я доповім керівництву і воно буде приймати рішення та віддавати нам, як то кажуть, вказівки і все. Буду виконувати", — прокоментував офіцер поліції.

Виконувати накази не поспішає ані керівництво, ані патрульні полісмени.

"Ми сьогодні констатуємо, що поліція усунулась і бездіє", — зауважив заступник голови КМДА з питань здійснення

самоврядних повноважень Костянтин Усов.

Натомість справи набувають кримінальних обертів. Окрім комунального транспорту, на заміну

тих, з ким розірвано договори, вивели тимчасових приватних перевізників. За словами одного з таких, на його працівників вже здійснили збройний напад.

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"На зупинку під’їхав представник підприємства "Авен-Єзер" Пономаренко Сергій на своєму власному автомобілі. Зайшовши в середину автобуса, він розпочав погрожувати водію, працівнику підприємства. До нападу долучилося близько 20 молодиків", — розповів засновник підприємства "Союз-Авто" та "Транссіті" Юрій Нестерчук.

Врешті-решт, за словами Нестерчука, конфлікт закінчився стріляниною і ножовими пораненнями. Сергій Пономаренко не надав коментар стосовно інциденту, про який розповів Юрій Нестерчук.

Ми бачимо сліди пострілів, а бізнесмени звинувачують владу Києва.

"Справа, на жаль, в корупції, якої не було в транспортній сфері столиці з 2014 року", — зазначив директор та співвласник ПП "Авен-Єзер" і ТОВ "Ярослав-Авто" Сергій Пономаренко.

Разом з ним на спеціально організованій пресконференції виступає Володимир Пономаренко — партнер і співвласник.

"В першу чергу я хочу сказати про заступника голови КМДА Костянтина Усова. Цей чиновник вирішив обкласти приватних перевізників даниною та брати по 200 гривень готівкою з кожного автобусу і в середньому за місяць це складає шість з половиною мільйонів гривень", — каже директор та співвласник ПП "Авен-Єзер" і ТОВ "Ярослав-Авто" Володимир Пономаренко.

Костянтин Усов каже, що ці заяви — частина брудної інформаційної компанії, яку розпочали представники так званої "маршрутної мафії" у відповідь на спробу навести лад на київському ринку пасажироперевезень.

"Будь-які звинувачення в корупції відкидаємо. Будь-які корупційні звинувачення мали з’явитися ще в червні. Все, що ми зробили вчора, позавчора, місяць тому – ми почали робити ще весною", — коментує заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов.

Якби в цій історії не з’явились інші приватні перевізники на заміну старих, а все могло б обійтись заміною маршруток повністю комунальним транспортом. Однак у комунального підприємства "Київпастранс" поки що не вистачає потужностей, щоб закрити бодай половину необхідних маршрутів. То ж все знову виглядає наче примітивний переділ ринку пасажирських перевезень, каже колишній депутат Київради Прохор Антоненко.

"Приблизно половина наземного транспорту — це маршрутки так звані, які збирають готівкою гроші і носять їх наверх. Частково йде прибуток перевізникам, частково їх ніхто не чіпає", — каже депутат Київради VIII скликання, ексзаступник голови постійної депутатської комісії з питань транспорту Прохор Антоненко.

Свою позицію не залишати зайняті маршрути, власники, з якими розірвали договори, вже захистили в суді. І рішення суду звучить так:

заборонити Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради вчиняти дії, направлені на дострокове розірвання з Товариством з обмеженою відповідальністю "Ярославь-Авто" договорів;

заборонити Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради вчиняти дії, направлені на проведення перевірок виконання Товариством з обмеженою відповідальністю "Ярославь-Авто" умов договорів.

Навіть перевірки заборонили чиновникам проводити. Суворе рішення. До того ж перевізники організували імпровізований страйк. Замість протестувальників – виставка сучасних автобусів. У КМДА запевняють, що ці маршрутки — окозамилювання, а валідатори, які встановлені в них — то, навіть, не наукова фантастика. З точки зору деяких представників КМДА, в столиці йде війна з мафією. В рамках невійськової операції в повному складі була розпущена вся комунальна служба пасажирських перевезень КМДА.

"Перший заступник комунальної служби перевезень – його попереднє місце роботи і поточне місце роботи – в перевізників, які стоять зараз за вікном. Його ми теж звільнили", — розповів заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов.

Ситуація з маршрутками – це не виключно столична історія. По всій країні роз’їжджають різнокольорові автобуси, які збирають "чорну готівку".

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