Многочисленные переломы, выбитые зубы и разбитое лицо: за что пытали мужчину в Тернопольской области

На помойке нашли тело, завернутое в одеяло. Полицейские выяснили — это молодой человек, житель одного из сел в Тернопольской области и его жестоко убили. А все это из-за женщины — выяснил корреспондент "Сегодня" Михаил Яремишин.

Кто и как обнаружил тело?

В Шибалине люди напуганы. На помойке нашли изуродованного мертвеца. Ярослав возвращался домой ближе вечера. На улице мужчина увидел тело завернутое в простынь. Сразу вызвал правоохранителей.

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"Смотрю какой-то мусорник. Присмотрелся — что-то такое лежит, как человек. Я позвонил к участковому чтобы приехал, потому что там вроде человек, ноги немного видно", — рассказывает местный житель Ярослав Павлюс.

Мужчину пытали

На теле убитого нет живого места.

"Пытки. У человека было сломано все, что можно сломать", — отметил руководитель Тернопольской областной прокуратуры Андрей Николайчук.

"Зафиксировано большое количество телесных повреждений. Практически мужчина был замучен — переломаны все ребра, разбито лицо, выбиты зубы, перелом подъязычной кости, других много телесных повреждений", — говорит начальник управления Национальной полиции в Тернопольской области Александр Богомол.

Тело пролежало на помойке по меньшей мере три недели. Но об исчезновении мужчины никто не сообщал. Как оказалось, 31-летний Иван не имел родных. Оперативники выяснили — в последнее время он жил в Бережанах у знакомой. Когда пришли туда — застали другого мужчину. Так и выяснили: подозреваемым в убийстве оказался соперник.

Что говорит подозреваемый?

"Взял из кучи булыжник какой-то квадратный да и ударил несколько раз. А посмотрел, что он не двигается и ничего, то замотал его там в простынь. Потянул на низ, погрузил в восьмерку свою да и вывез туда", — рассказал подозреваемый в убийстве.

Злоумышленник бросил убитого прямо на помойке в лесополосе.

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Действия правоохранителей

"Мужчине было сообщено о подозрении. Сейчас он находится под стражей. Стража безальтернативная, без возможности внесения залога", — отметил руководитель Тернопольской областной прокуратуры Андрей Миколайчук.

Убийство за измену

В доме, где пытали Ивана, сегодня только Кристина. Именно из-за любви к ней и сцепились мужчины. На камеру женщина говорить не хочет.

Как удалось выяснить, Кристина с Иваном сблизилась, когда ее сожитель был на заработках. Вернулся из-за границы, увидел предательство, вскипел и избил соперника трубой. По версии следствия, обессиленную жертву ревнивец скрутил и бил пока та не перестала дышать. За это 30-летнему мужчине грозит 15 лет за решеткой. Кристина проходит по делу как свидетель. Она имеет малолетнего ребенка, и официально никто из мужчин не является его отцом.

Жестокое убийство под Киевом

В Ирпене 46-летний местный житель избил до смерти свою мать из-за того, что она отказалась дать ему деньги.

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Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение о том, что в Ирпене тело 72-летней жительницы со следами насилия обнаружили соседи. В доме не было вкрученного в пол металлического сейфа, мобильного телефона и планшета.

"Было установлено, что сын пришел к своей матери и потребовал денег. Женщина отказала ему, после чего обиженный сын начал душить мать и нанес многочисленные удары по голове. Во время обысков в квартире злоумышленника нашли похищенные вещи", — рассказали в полиции.

Жителя Ирпеня задержали и сообщили о подозрении. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное с конфискацией имущества.

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