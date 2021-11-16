Численні переломи, вибиті зуби та розбите обличчя: за що катували чоловіка на Тернопільщині

На смітнику знайшли тіло, загорнуте у ковдру. Поліцейські з'ясували — це молодий чоловік, житель одного з сіл на Тернопіллі і йогожорстоко закатували. А усе це через жінку — з'ясував кореспондент "Сьогодні" Михайло Яремишин.

Хто і як виявив тіло?

У Шибалині люди налякані. На смітнику знайшли понівеченого мерця. Ярослав повертався додому ближче вечора. На вулиці чоловік побачив тіло загорнуте в простинь. Одразу викликав правоохоронців.

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"Дивлюся якийсь смітник. Придивився — щось таке лежить, як людина. Я подзвонив до дільничого щоб приїхав, бо там ніби людина, ноги трохи видно", — розповідає місцевий житель Ярослав Павлюс.

Чоловіка катували

На тілі вбитого немає живого місця.

"Катування. У людини було зломано все, що можна зламати", — зазначив керівник Тернопільської обласної прокуратури Андрій Миколайчук.

"Зафіксовано велика кількість тілесних ушкоджень. Практично чоловік був закатований — переломані всі ребра, розбите обличчя, вибиті зуби, перелом під’язикової кістки, інших багато тілесних ушкоджень", — каже начальник управління Національної поліції в Тернопільській обалсті Олександр Богомол.

Тіло пролежало на смітнику щонайменше три тижні. Та про зникнення чоловіка ніхто не повідомляв. Як виявилося, 31-річний Іван не мав рідних. Оперативники з’ясували — останнім часом він мешкав у Бережанах у знайомої. Коли прийшли туди — застали іншого чоловіка. Так і з'ясували: підозрюваним у вбивстві виявився суперник.

Що каже підозрюваний?

"Взяв з купи кругляк якийсь квадратний та й вдарив декілька разів. А подивився, що він не рухається і нічого, то замотав його там в простиь. Потягнув на низ, загрузив в вісімку свою та й вивіз туди", — розповів підозрюваний у вбивстві.

Зловмисник кинув вбитого просто на смітнику у лісосмузі.

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Дії правоохоронців

"Особі було повідомлено про підозру. Зараз він перебуває під вартою. Варта безальтернативна, без можливості несення застави", — зазначив керівник Тернопільської обласної прокуратури Андрій Миколайчук.

Вбивство через зраду

У будинку, де катували Івана, сьогодні лише Христина. Саме через кохання до неї і зчепилися чоловіки. На камеру жінка говорити не хоче.

Як вдалося з’ясувати, Христина з Іваном зблизилася, коли її співмешканець був на заробітках. Повернувся з-за кордону, побачив зраду, скипів та побив суперника трубою. За версією слідства, знесилену жертву ревнивець скрутив і бив поки та не перестала дихати. За це 30-річному чоловікові загрожує 15 років за ґратами. Христина проходить у справі як свідок. Вона має малолітню дитину, та офіційно ніхто з чоловіків не є її батьком.

Жорстоке вбивство під Києвом

В Ірпені 46-річний місцевий мешканець побив до смерті свою матір через те, що вона відмовилася дати йому гроші.

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Як розповіли правоохоронці, до них надійшло повідомлення про те, що в Ірпені тіло 72-річної мешканки зі слідами насильства виявили сусіди. Убудинку не було вкрученого в підлогу металевого сейфа, мобільного телефону та планшета.

"Було встановлено, що син прийшов до своєї матері та зажадав грошей. Жінка відмовила йому, після чого ображений син почав душити матір та наніс численні удари по голові. Під час обшуків у квартирі зловмисника знайшли викрадені речі", — розповіли в поліції.

Жителя Ірпеня затримали та повідомили про підозру. Йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі чи довічне з конфіскацією майна.

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