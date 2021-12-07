Мужчина, выстреливший в своего племянника под Херсоном, отрицает свою вину — подробности (видео)

Целился в утку, а выстрелил в лицо 14-летнему пасынку. Парня прооперировали, а ружье его дяди-охотника изъяли. Оружие официально зарегистрировано, охотник был трезв. Как такое произошло — узнавала корреспондентка "сегодня" Анжела Слободян.

Подросток родился в рубашке

14-летний Даниил восстанавливается после длительной операции. Из виска у парня вытащили дробь. Врачи говорят — подросток родился в рубашке.

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"Это был счастливый несчастный случай, парню повезло. Один-два сантиметра — и травма не совместима с жизнью. Достали несколько частей пули, все другие остались, но они находятся в мягких тканях и кости", — рассказал врач-реаниматолог Херсонской областной детской больницы Владимир Чистяков.

Как подстрелили парня?

Попали в парня на охоте. Об этом он рассказал полицейским сразу, как пришел в себя.

"Сообщил, что во время охоты со своим родным дядей он получил пулевое ранение. Дядя увидел утку и целился в нее. Но во время выстрела парень оказался на линии прицеливания", — отметил врио начальника Каланчакского отделения Скадовского райотдела полиции Юрий Прядко.

Но 28-летний дядя Даниила это отрицает. Правоохранителям рассказал совсем другую историю. И только после того, как медики сообщили в полицию о раненом подростке.

"Он отлучился по малой необходимости, а племянник без его контроля взял ружье и попал себе в левую часть лица", — рассказал врио начальника Каланчакского отделения Скадовского райотдела полиции Юрий Прядко.

Мужчина не должен был брать с собой несовершеннолетнего

"Сегодня" узнали, что Василий — охотник, оружие у него зарегистрировано.

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Выстрелы из ружья удивили местных, ведь дождило и было ветрено. Выходить на охоту при таких условиях крайне опасно. К тому же, говорит председатель местной ячейки охотников Геннадий Фурсенко, мужчина не имел права брать на охоту несовершеннолетнего.

Что известно о родственниках потерпевшего?

Мать Даниила на заработках, говорят соседи. Он живет с бабушкой. Это ее сын — Василий — и попал во внука. О том, что сын ранен, его отец узнал от журналистов. С семьей не живет. Василий, что попал в племянника, охотится в селе часто, говорят местные.

"Живет в Херсоне этот парень. Вася дядя его приезжает сюда, берут лицензию с нашими охотниками и ходят на охоту", — говорит сосед Даниила Николай Мочалин.

За содеянное охотнику грозит 2 года заключения.

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Что запрещается на охоте:

направлять оружие на человека или домашних животных;

передавать его в другие руки, предварительно не осмотрев и не разрядив;

стрелять без надобности;

охотиться в непозволительных местах и в темное время суток;

использовать неохотничье (в том числе военное) огнестрельное, пневматическое и другое стрелковое оружие, а также нарезное огнестрельное оружие.

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