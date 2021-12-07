Чоловік, який вистрілив у свого племінника під Херсоном, заперечує свою вину — подробиці (відео)

Цілився в качку, а вистрілив в обличчя 14-річному небожу. Хлопця прооперували, а рушницю його дядька-мисливця вилучили. Зброя офіційно зареєстрована, мисливець був тверезий. Як таке сталося — дізнавалася кореспондентка "Сьогодні" Анжела Слободян.

Підліток народився у сорочці

14-річний Данило відновлюється після тривалої операції. Зі скроні у хлопця витягли дріб. Лікарі кажуть — підліток народився в сорочці.

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"Це був щасливий нещасний випадок, хлопцю пощастило. Один-два сантиметри — і травма не сумісна з життям. Дістали кілька драбин, всі інші залишилися, але вони знаходяться у м’яких тканинах і кістці", — розповів лікар-реаніматолог Херсонської обласної дитячої лікарні Володимир Чистяков.

Як підстрелили хлопця?

Влучили в хлопця на полюванні. Про це він розказав поліцейським одразу, як прийшов до тями.

"Повідомив, що під час полювання зі своїм рідним дядьком він отримав кульове поранення. Дядько побачив качку і цілився в неї. Але під час пострілу хлопець опинився на лінії прицілювання", — зазначив т.в.о. начальника Каланчацького відділення Скадовського райвідділу поліції Юрій Прядко.

Та 28-річний дядько Данила це заперечує. Правоохоронцям розповів геть іншу історію. Й лише після того, як медики повідомили поліцію про пораненого підлітка.

"Він відлучився за малою потребою, а племінник без його контролю взяв рушницю та поцілив собі в ліву частину обличчя", — розповів т.в.о. начальника Каланчацького відділення Скадовського райвідділу поліції Юрій Прядко.

Чоловік не мав брати з собою неповнолітнього

"Сьогодні" довідалися, що Василь — мисливець, зброя в нього зареєстрована.

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Постріли з рушниці здивували місцевих, адже дощило й було вітряно. Виходити на полювання за таких умов украй небезпечно. До того ж, каже голова місцевого осередку мисливців Геннадій Фурсенко, чоловік не мав права брати на полювання неповнолітнього.

Що відомо про родичів потерпілого?

Мати Данила на заробітках, кажуть сусіди. Він живе з бабцею. Це її син — Василь — і поцілив у онука. Про те, що син поранений, його батько дізнався від журналістів. Із сім'єю не живе. Василь, що поцілив у племінника, полює в селі часто, кажуть місцеві.

"Живе в Херсоні цей хлопець. Вася дядько його приїжджає сюди, беруть ліцензію з нашими мисливцями та ходять на полювання", — каже сусід Данила Микола Мочалін.

За скоєне мисливцю загрожує 2 роки ув'язнення.

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Що забороняється на полюванні:

спрямовувати зброю на людину або свійських тварин;

передавати його до інших рук, попередньо не оглянувши та розрядивши;

стріляти без потреби;

полювати в недозволених місцях та у темний час доби;

використовувати немисливську (у тому числі військову) вогнепальну, пневматичну та іншу стрілецьку зброю, а також нарізну вогнепальну зброю.

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