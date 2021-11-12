На Волыни ученики отравились перцовым газом в школе: в каком состоянии дети (видео)

Массовое отравление школьников перцовым газом. Ужасная история из Волыни. Там девятиклассники разбрызгали слезоточивый баллончик. Они прогуливали уроки и решили проверить, как работает спрей для самозащиты.

Вместо этого – надышались сами и отравили школьников из младших классов. В каком состоянии дети и что грозит дебоширам – узнавали корреспонденты "Сегодня".

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Горло пекло у всех, глаза очень жгли

"Слышу, у меня будто тут что-то застряло, и я начинаю кашлять", – рассказал школьник Назар.

Вот в этом классе, когда остальные ученики были на физкультуре, двое 14-летних парней распылили слезоточивый газ из баллончика. Ради любопытства. Когда самим стало плохо от аэрозоля – начали проветривать класс. Однако вместо выйти наружу едкое вещество пошло прямо в коридор школы.

Горло пекло у всех, глаза очень жгли – всех выгоняли на улицу на свежий воздух.

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Дети побежали в медпункт. Школьная медсестра говорит: не сразу поняла, что случилось.

"Я поняла, что нужно вызвать скорую. Когда мы ждали скорую, то между тем другие дети подходили с такими же жалобами: тяжело дышать, слезотечение, боль в животе была у детей", – рассказала школьная медсестра Людмила Делех.

Что с детьми сейчас?

15 школьников с поражениями дыхательных путей и глаз доставили в Маневицкую больницу. После обследования часть из них отпустили домой, но пять девочек все-таки госпитализировали.

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"Оставались отдельные жалобы, такие как першение в горле, слезотечение. Мы развернули дополнительные палаты. Дети от 11 до 13 лет были под наблюдением и педиатров, и реаниматологов. После осмотра реаниматолога и педиатра выпишем домой", – сообщил директор Маневицкой многопрофильной больницы Олег Бегаль

Что говорят в школе?

Педагоги говорят, дети, которые рассеяли слезоточивый газ, раньше не озорничали.

"С какой целью – из любопытства, скорее всего. Так они говорили. Мы расследуем этот случай и будут приняты меры", – подчеркнул директор Маневицкого лицея №1 Владимир Козачук.

Грозит штраф

Сегодня в школе работают полицейские. Скорее всего, говорят, за действия детей будут отвечать родители.

"Их действия содержат признаки административного правонарушения. Однако этих детей нельзя привлечь, потому что им только по 14 лет. Родители будут привлечены к ответственности", – рассказал руководитель Маневицкого отделения Нацполиции Владимир Каноник.

За подростковое баловство их родителям теперь грозит штраф до 1700 гривен.

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