На Волині учні отруїлися перцевим газом у школі: у якому стані діти (відео)

Масове отруєння школярів перцевим газом. Жахлива історія з Волині. Там дев'ятикласники розбризкали сльозогінний балончик. Вони прогулювали уроки та вирішили перевірити, як працює спрей для самозахисту.

Натомість – надихалися самі та отруїли школярів з молодших класів. У якому стані діти і що загрожує бешкетникам – дізнавалися кореспонденти "Сьогодні".

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Горло пекло у всіх

"Чую, у мене ніби щось застрягло, і я починаю кашляти", – розповів школяр Назар.

Ось у цьому класі, коли решта учнів була на фізкультурі, двоє 14-річних хлопців розпорошили сльозогінний газ із балончика. Заради цікавості. Коли самим зробилося зле від аерозолю – почали провітрювати клас. Однак, замість вийти назовні їдка речовина пішла просто в коридор школи.

Горло пекло у всіх, очі дуже пекли – всіх виганяли надвір на свіже повітря.

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Діти побігли до медпункту. Шкільна медсестра каже: не відразу зрозуміла, що трапилося.

"Я зрозуміла, що треба викликати швидку. Коли ми чекали швидку, то тим часом інші діти підходили з такими самими скаргами: важко дихати, сльозотеча, біль в животі був в дітей", – розповіла шкільна медсестра Людмила Делех.

Що з дітьми зараз?

15-х школярів із ураженнями дихальних шляхів та очей доправили до МанЕвицької лікарні. Після обстеження частину з них відпустили додому, та 5-х дівчаток таки шпиталізували.

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"Залишались окремі скарги, такі як першіння в горлі, сльозотеча. Ми розгорнули додаткові палати. Діти віком від 11 до 13 років були під наглядом і педіатрів, і реаніматологів. Після огляду реаніматологом і педіатром випишемо додому", – повідомив директор Маневицької багатопрофільної лікарні Олег Бегаль.

Що кажуть у школі?

Педагоги кажуть, діти, які розпорошили сльозогінний газ, раніше не бешкетували.

"З якою метою – з цікавості, скоріше всього. Так вони говорили. Ми розслідуємо цей випадок і будуть вжиті заходи", – наголосив директор Маневицького ліцею №1 Володимир Козачук.

Загрожує штраф

Сьогодні в школі працюють поліцейські. Найімовірніше, кажуть, за дії дітей відповідатимуть батьки.

"Їхні дії містять ознаки адміністративного правопорушення. Однак, даних дітей не можна притягнути, тому що їм лише по 14 років. Батьків буде притягнуто до відповідальності", – розповів керівник Маневицького відділення Нацполіції Володимир Канонік.

За підліткові пустощі їхнім батькам тепер загрожує штраф до 1700-от гривень.

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