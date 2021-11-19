Нашел мертвыми 13-летний мальчик: подробности трагедии в Винницкой области, в которой погибла целая семья (видео)

Целая семья умерла в Винницкой области: четверо детей и двое родителей. Нашел родных старший сын, который ночевал у бабушки. Он до сих пор не разговаривает и не может прийти в себя. Сначала в селе думали, что все произошло из-за печного отопления. Но потом криминалисты озвучили другую версию. Ее знает корреспондент "Сегодня" Алексей Керман.

Детали трагедии

Михаил с женой и четырьмя детьми вечером смотрели телевизор. Потом легли спать. Утром их старший сын, который ночевал у бабушки увидел, скот не пасется, дом закрыт. Зашел внутрь и чуть не упал в обморок — все были мертвы.

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Бледный, напуганный и растерянный Игорь прибежал к бабушке. Он был так шокирован, что даже слова вымолвить не мог. Чем сильнее вел бабушку за руку в дом. Когда она зашла, то была шокирована. Впоследствии женщина вышла на улицу и начала кричать на все село. Сил зайти обратно уже не имела.

"Это мой сынок, невестка и внуки это мои, Боже мой. Уже умер, уже нет больше, еще один остался, не выдержать. Ой, что же я буду делать, люди добрые", — говорит бабушка Игоря Татьяна Лучицкая.

О семье

Криминалисты и следователи выносят в прозрачных пакетах вероятные вещественные доказательства, затем — в одеялах тела взрослых и детей.

Семья многодетная, но благонадежная. На учете в соцслужбах не состояла. Михаил с Людмилой занимались сельским хозяйством: выращивали на продажу овощи, держали птицу и свиней.

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Людмиле было 34, ее мужу Михаилу — 44 года. Воспитывали пятерых детей: самому старшему Игорю, который чудом выжил — 13, самой маленькой Виктории — 6.

Причина трагедии

Вероятную причину смерти следователи озвучили только родным.

"Нам сказала полиция, что все пошло от холодильника. Холодильник расплавлен и окно плавилось уже. Вся копоть шла от холодильника", — рассказала родственница погибших Светлана Климнюк.

Предварительная причина — короткое замыкание. Предполагают, что не выдержал самодельный электрический удлинитель. От густого черного дыма в двух комнатах медленно умирали дети и их родители.

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"Там самодельный тройник и скорее всего, именно он вызвал возгорание вещей в комнате. Было одновременно включено морозильную камеру, холодильник", — говорит спикер управления ГСЧС в Винницкой области Александр Кутовой.

Травма навсегда

У 13-летнего Игоря после потери родителей и младших братика и сестричек тяжелая психологическая травма

— он до сих пор не заговорил. Когда ребенок оправится от трагедии — не берутся прогнозировать даже психологи.

Трагедия во Львовской области

В городе Жидачов Львовской области в палатке сгорел годовалый мальчик. Его матери грозит до пяти лет заключения.

На место происшествия прибыли полицейские. Как выяснилось, в самодельной палатке с деревянным каркасом, обтянутым полиэтиленовой пленкой, женщина зажгла самодельную печь и пошла набирать воду к озеру, оставив ребенка без присмотра.

Пока женщины не было, палатка вспыхнула и ребенок погиб.

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