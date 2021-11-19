Знайшов мертвими 13-річний хлопчик: подробиці трагедії на Вінниччині, в якій загинула ціла сім'я (відео)

Ціла родина померла на Вінниччині: четверо малюків та двоє батьків. Знайшов рідних старший син, який ночував у бабусі. Він досі не розмовляє і не може оговтатись. Спочатку у селі думали, що усе сталося через пічне опалення. Та потім криміналісти озвучили іншу версію. Її знає кореспондент "Сьогодні" Олексій Керман.

Деталі трагедії

Михайло із дружиною та чотирма дітьми ввечері дивились телевізор. Потім лягли спати. Зранку їхній старший син, який ночував у бабусі побачив, худоба не пасеться, хата зачинена. Зайшов у середину і ледь не зомлів – усі були мертві.

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Блідий, наляканий та розгублений Ігор прибіг до бабусі. Він був такий шокований, що навіть слова вимовити не міг. Лише, що мав духу тягнув бабцю за руку до хати. Коли вона зайшла, то була шокована. Згодом жінка вийшла на вулицю, і почала кричати на все село. Сил зайти назад вже не мала.

"Це мій синок, невістка і внуки це мої, Боже мій. Вже помер, вже нема більше, ще один остався, не витримати. Ой, що ж я буду робити, люди добрі", — каже бабуся Ігоря Тетяна Лучицька.

Про родину

Криміналісти та слідчі виносять у прозорих пакетах імовірні речові докази, потім — у ковдрах тіла дорослих та дітей.

Родина багатодітна, але благонадійна. На обліку у соцслужбах не перебувала. Михайло з Людмилою займались сільським господарством: вирощували на продаж городину, тримали птицю та свиней.

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Людмилі було 34, її чоловікові Михайлу — 44 роки. Виховували п'ятьох дітей: найстаршому Ігорю, який дивом вижив — 13, найменшій Вікторії — 6.

Причина трагедії

Імовірну причину смерті слідчі озвучили лише рідним.

"Нам сказала поліція, що все пішло від холодильника. Холодильник розплавлений і вікно плавилося вже. Вся кіптява пішла від холодильника", — розповіла родичка загиблих Світлана Климнюк.

Попередня причина — коротке замикання. Припускають, що не витримав саморобний електричний подовжувач. Від густого чорного диму у двох кімнатах повільно помирали діти та їхні батьки.

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"Там саморобний трійник і скоріше за все, саме він спричинив займання речей у кімнаті. Було одночасно ввімкнено морозильну камеру, холодильник", — каже речник управління ДСНС у Вінницькій області Олександр Кутовий.

Травма назавжди

У 13-річного Ігоря після втрати батьків та молодших братика і сестричок тяжка психологічна травма

— він і досі не заговорив. Коли дитина оговтається від трагедії — не беруться прогнозувати навіть психологи.

Трагедія у Львівській області

У місті Жидачів Львівської області у наметі згорів однорічний хлопчик. Його матері загрожує до п'яти років ув'язнення.

На місце надзвичайної події прибули поліцейські. Як з'ясувалося, у саморобному наметі з дерев'яним каркасом, обтягнутим поліетиленовою плівкою, жінка запалила саморобну піч і пішла набирати воду до озера, залишивши дитину без нагляду.

Поки жінки не було, намет спалахнув і дитина загинула.

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