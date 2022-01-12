Не доехала на работу: в Николаеве троллейбус переехал женщине ногу (видео)

В Николаеве троллейбус переехал женщине ногу и поехал дальше по маршруту. В городе уже пятый день ищут водителя, который не заметил пассажирку. В КП "Николаевэлектротранс" никто не признается в содеянном. Виновника ищет и полиция.

Как все было

Анастасия Бзова ехала на встречу с будущим работодателем. Женщина ждала на остановке троллейбус. Пострадавшая пыталась зайти в транспорт, но дверь закрылась и ей зажало ногу. Машина протянула женщину несколько метров.

"Я упала, а троллейбус проехал по стопе. Я успела вытащить ногу, которая застряла, но он проехал по стопе", – рассказывает пострадавшая Анастасия Бзова.

В каком состоянии женщина

Анастасия Бзова пришла на костылях в поликлинику на перевязку. У нее перелом голеностопа и поврежденные мышцы. Говорит, что гневается на водителя, ведь он даже не остановился.

Свидетелем инцидента стал дворник. Он видел, что пассажирку зажало, а троллейбус без остановки уехал.

"Она поднялась. Я ей помог сесть на лаву. Она сама себя вызвала скорую помощь, потом приехала полиция", – рассказывает дворник Алексей.

Где водитель?

Копов на место вызвали сразу, но водителя этого троллейбуса до сих пор не нашли.

В КП "Николаевэлектротранс" проводят собственное расследование. Там опросили семерых водителей, которые были на смене, но никто не признался.

"Информацию мы передали в полицию и они продолжают заниматься. Водитель должен смотреть в правое зеркало, а потом только закрывать дверь. Также есть громкоговорители", – утверждает директор КП "Николаевэлектротранс" Юрий Сметана.

Как накажут водителя

В полиции уже открыли уголовное производство.

"В то время проезжало 2 троллейбуса этого маршрута. Водителей установили. Назначен ряд экспертиз", – говорит заместитель начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта нацполиции в Николаевской области Александр Чернюк.

Под подозрением есть два водителя. Виновнику грозит 3 года ограничения свободы. Пострадавшая хочет получить деньги за лечение и извинения.

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