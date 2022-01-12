Не доїхала на роботу: у Миколаєві тролейбус переїхав жінці ногу (відео)

У Миколаєві тролейбуспереїхав жінці ногу і поїхав далі маршрутом. У місті вже п'ятий день шукають водія, котрий не помітив пасажирку. У КП "Миколаївелектротранс" ніхто не зізнається у скоєному. Винуватця шукає і поліція.

Як усе було

Анастасія Бзова їхала на зустріч із майбутнім роботодавцем. Жінка чекала на зупинці тролейбус. Постраждала намагалася зайти в транспорт, але двері зачинилися і їй затиснуло ногу. Транспорт простяг жінку кілька метрів.

"Я впала, а тролейбус проїхав по стопі. Я встигла витягнути ногу, яка застрягла, але він проїхав по стопі", – розповідає постраждала Анастасія Бзова.

В якому стані жінка

Анастасія Бзова прийшла на милицях до поліклініки на перев'язку. У неї перелом гомілкостопу та пошкоджені м'язи. Говорить, що гнівається на водія, адже він навіть не зупинився.

Свідком інциденту став двірник. Він бачив, що пасажирку затиснуло, а тролейбус безупинно поїхав.

"Вона піднялася. Я їй допоміг сісти на лаву. Вона сама себе викликала швидку допомогу, потім приїхала поліція", – розповідає двірник Олексій.

Де водій?

Копів на місце викликали одразу, але водія цього тролейбуса досі не знайшли.

У КП "Миколаївелектротранс" проводять власне розслідування. Там опитали сімох водіїв, які були на зміні, але ніхто не зізнався.

"Інформацію ми передали в поліцію і вони продовжують займатися. Водій має дивитися у праве дзеркало, а потім тільки зачиняти двері. Також є гучномовці", – стверджує директор КП "Миколаївелектротранс" Юрій Сметана.

Як покарають водія

У поліції вже відкрили кримінальне провадження.

"У той час проїжджало 2 тролейбуси цього маршруту. Водіїв встановили. Призначено низку експертиз", – каже заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту нацполіції у Миколаївській області Олександр Чернюк.

Під підозрою є два водії. Винуватцеві загрожує 3 роки обмеження волі. Постраждала хоче отримати гроші за лікування та вибачення.

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