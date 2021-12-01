Глазами ребенка: онлайн-музей "Голоса мирных" собирает истории свидетелей войны на Донбассе

Она видела, как снаряды "градов" уничтожают родной дом. Помнит пожары. Это лишь один день войны, который пережила Анастасия из Лисичанска в неполные 10 лет. То, что пережили дети во время вооруженного конфликта на востоке, не каждый взрослый сможет выдержать.

"Один день"

Вместо девятиэтажки, в которой в начале конфликта жила семья Насти, — пустырь. На архивных кадрах видно, во что превращается дом, когда в течение 9 часов в него попадает 70 снарядов.

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Старшеклассница рассказывает подробности обстрела телевизионщику Игорю Пупкову. Трагические события описала в своем эссе. История девушки поразила всех членов жюри конкурса "Один день", который инициировал Фонд Рината Ахметова. Среди тех, кого не оставило равнодушным это произведение — и известный ведущий новостей.

"Когда лично знакомишься, ты понимаешь, что человек гораздо глубже, гораздо интереснее, гораздо талантливее", — отметил телеведущий, член жюри конкурса эссе "Один день" Игорь Пупков.

Обстрел, который едва не унес жизни

Каждое слово девушки отзывается болью. Насте было 10, когда квартиру истребил снаряд. Она укрылась в ванной комнате, и чтобы хоть как-то успокоиться, — читала книгу. Вдруг взрыв, от которого казалось, подскочил весь дом

"Минута, сильный шум, из-под двери начала подниматься пыль... много пыли. Я дрожащим голосом кричу: "Мама!", но не слышу ответа", — читает строки из эссе призер конкурса "Один день" Анастасия Кононенко.

Мать Насти тогда чудом уцелела. Из-за пожара и многочисленных разрушений многоэтажку пришлось демонтировать. Тогда казалось, что вместе с ней исчезнет и память о пережитом.

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"Мне хотелось, чтобы люди узнали, почувствовали мою боль", — говорит Настя.

История будет "жить"

Теперь историю Насти невозможно забыть. Она будет существовать в онлайн музее "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Работа школьницы станет одной из ста тысяч документальных исповедей, которые планирует собрать музей.

"Чтобы это почувствовать, это нужно прожить. Те слова и те моменты, которые описывались в этом произведении, их невозможно придумать. Надо прожить, почувствовать, пронести через себя. Проект и Фонд Рината Ахметова очень важен и нужен нашим детям, нашей молодежи", — отметила учитель-наставник Лисичанской общеобразовательной школы № 13 Лина Огородничук.

Почти из двух тысяч работ старшеклассников жюри отобрало 24. Их авторов поддержали поощрительными призами. Во время встречи Настя передала музею ценную для нее вещь. Она станет частью экспозиции.

"Это мишка, который был со мной в самые страшные дни войны. Я передаю его в музей "Голоса мирных", чтобы он хранил память", — говорит призер конкурса эссе "Один день" Анастасия Кононенко.

Сверхважный проект

Музей Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных" – это проект мирового масштаба. Фонд планирует собрать 100 000 свидетельств мирных жителей Донбасса к 2025 году.

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"Это общая картина очень важна для нас не только как для фонда, но и для страны в целом. Потому что из этих показаний понемногу формируется коллективная память", — подчеркнула член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Предотвращение гуманитарной катастрофы на Донбассе благодаря работе Фонда Рината Ахметова также войдет в историю преодоления событий на востоке страны, спасая более миллиона человек.

"Проект "Голоса мирных" — это проект о важных моментах истории тех людей, которые столкнулись с войной лично. Это проект о мыслях, о чувствах, о которых не нужно забывать ни в коем случае", — подчеркнула жительница Авдеевки Оксана Борисова.

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