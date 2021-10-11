Ошибки врачей или случайность? Почему в Украине растет число смертей после госпитализации

Сколько уже было историй, когда в больницу пациент пришел на своих двоих, а из нее — не вышел? От родов и операций — до стоматологического кресла. Пальцев не хватит сосчитать. За последний год смертность после операций выросла на треть. Что это — непрофессиональность или халатность системы? Чем мы рискуем, когда ложимся в больницу? Корреспондент "Сегодня" Максим Урлапов знает.

Девятнадцатилетняя Алина Чуприна умерла в больнице сразу после родов. Муж девушки Антон Кортюк до сих пор не знает, что стало причиной смерти его возлюбленной. Он был в роддоме вместе с Алиной — поддерживал ее. Рожала в Черниговской районной больнице. Схватки продолжались более двух суток. Антон говорит, что должной помощи — не было.

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"Нельзя дозваться. Все время Алина просила меня, чтобы я пошел и позвал акушерку. Я приходил — работал телевизор на посту и кто-то все время лежал на диване. Они кричат на нее, обзывают. Скотское отношение", — рассказал мужчина.

Аж через двое суток после начала схваток направили на кесарево сечение. Ребенок родился здоровым, матери после родов — ввели медицинские препараты, когда Антона не было рядом. После этого началась страшная аллергическая реакция. По словам мужа умершей, все тело Алины было раздуто, как после укусов пчел.

Мать девушки Наталья Чуприна потом спрашивала у медиков, делали ли все по правилам.

"А вы пробу делали на лекарства, которые вводили? Она мне говорит — нет, с такими испуганными глазами, с испуганным видом лица", — говорит мать умершей.

Антон вместе с юристом посылал запрос в Министерство Здравоохранения – требовал ответа – должны ли были делать медики пробы на аллергическую реакцию на препарат, который вводили девушке. Там отметили, что должны были обязательно сделать аллергические пробы.

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Само начало аллергической реакции медики просто не заметили вовремя — из-за равнодушия, уверена мать Алины.

"Если бы было сделано все вовремя, было бы все нормально", — отметила Наталья Чуприна.

В самой больнице от комментариев отказались. Мол, главный врач – в отпуске, как и врачиха, которая роды принимала. Расследование причин смерти Алины продолжается уже более года. Сейчас делают повторную экспертизу — почему-то в Киеве.

Трагедий в больницах становится все больше. За последний год смертность после операций выросла на треть, утверждает профессор из Института общественного здоровья имени Марзеева Юрий Скалецкий. И это — вне статистики смертей от ковида. Есть больницы, где смертность значительно выше, чем в целом по стране.

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"В отдельных лечебных учреждениях она выросла в десятки раз в последнее время", — заметил профессор Института общественного здоровья имени Марзеева Юрий Скалецкий.

Министерство здравоохранения должно немедленно выяснять причины этого — вот к чему призывает профессор. Корреспондент "Сегодня" просит назвать эти больницы.

"Я их не могу назвать, поскольку это этика исследований безопасности пациентов. Но они есть", — отметил профессор.

Одна медсестра на огромное отделение, где лежат 50 больных — о типичной для Украины ситуации, рассказывает эксперт по эпидемиологии Киевского департамента здравоохранения. Соблюдать все санитарные требования — очень трудно.

"Чисто технически человек не может столько раз провести обработку к пациенту, после пациента антисептиком", — говорит эксперт по эпидемиологии Департамента здравоохранения Киева Михаил Росада.

Как это должно быть – показывают в Киевской городской больнице № 1. Медсестра, которая обслуживает восемь больных, делает перевязку, после каждого пациента проводит тщательную дезинфекцию стола и рук, меняет перчатки. А еще — проверяет медицинские инструменты.

"Если мы не вымываем так как следует, то есть микрофлора, которая даже устойчива к обработке температурой. Она может сохранять свою активность и мы можем инфицировать пациента тем, что у нас осталось на инструменте", — рассказала медицинская сестра Елена Ярошенко.

Такую же проверку делают и для хирургических инструментов. Изредка, но все же бывает, что проба на каком-то инструменте оказывается положительной.

"Бывает, что и еще раз показывает, а потом еще раз. Мы моем инструменты, пока проба будет отрицательная. Бывает и три раза перемываем", — говорит операционная медсестра Галина Роздобудько.

Затем инструменты обеззараживают в стерилизаторах. В течение часа они подвергаются температуре около 200 градусов. Сюда же внутрь наклеивают полоски — индикаторы. Они показывают, что система эффективна. Если же полоска не изменит свой цвет — это значит, что температура в середине была недостаточной и инструменты нельзя считать стерильными.

Но столь тщательно к безопасности пациентов относятся далеко не во всех украинских клиниках. И

вот чем это оборачивается для пациента после операции.

"Воспалительный процесс – покраснение, нагноение, отеки, расхождение швов, температура – это классически", — рассказал эксперт по эпидемиологии Департамента здравоохранения Киева Михаил Росада.

Иногда после операции врачи назначают пациентам антибиотики. Михаил Росада говорит, что это часто делают врачи, которые не уверены в стерильности операционной и инструментов. На всякий случай — чтобы убить бактерии, которые могли занести пациенту.

"Это связанные процессы. У врача есть своя статистика. Он знает, сколько случаев осложнений после его определенных вмешательств", — подчеркнул эксперт Михаил Росада.

Конечно же это плохое решение. Антибиотики наносят большой вред организму. Да и не всегда они могут спасти от бактерий. И тогда заражение приводит даже к смерти пациента. Результаты исследований, которые проводил Совет защиты прав пациентов в одном из районных центров Украины — просто шокируют.

"В самих растворах, куда погружают эти медицинские инструменты, которые должны быть стерильны — не только для самой операции, но и кишечные зонды, зонды для исследования желудка, для исследования кишечника. В дезинфекционном растворе прекрасно живут микроорганизмы. Это кошмар, этого просто быть не должно", — отметил президент Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

По данным Центра общественного здоровья, в медучреждениях Украины инфицируются почти шесть процентов пациентов. Этому мог бы предотвратить системный контроль за элементарным требованием — стерильностью. Но его нет.

Жалобы на лечение в больницах Мелитополя

В Мелитополе Запорожской области, родные пациентов с ковидом заявили, что те не получают должного ухода в больнице. Через это они хотят забрать больных из медучреждения.

7 октября сразу две семьи пытались забрать из больницы своих родных, поскольку медики не уделяют им внимания. Жительница Акимовки приехала за своим 46-летним племянником — хочет забрать его из инфекционной больницы в Мелитополе в Якимовскую ЦРБ.

"У меня племянник лежит в больнице и не получает никакого внимания. У него двустороннее воспаление легких, встать уже не может. Поражение 75%. А у нас в Акимовке открылся госпиталь, и я его хочу отсюда забрать. Но ни у кого не могу добиться: ни врача, ни заведующего", — сказала пенсионерка.

Еще одна девушка заявила, что не может дождаться списка назначения от врача для своей бабушки.

В инфекционной больнице ответили на обвинения. По словам медиков, если пациенты транспортабельны, их могут перевезти в другую ковид-больницу.

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