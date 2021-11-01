Осторожно, мажоры! Почему богачам удается избегать наказания за смертельные ДТП

Богачи, которые на дорогих автомобилях сбивают людей насмерть, иногда остаются на свободе/Коллаж: Сегодня

Представьте: вечер рабочего дня, центр большого города, на часах почти 9. Вы дождались на перекрестке зеленый сигнал светофора, чтобы перейти дорогу, переступили ровно одну полоску на зебре и перед вами пролетает почти две тонны железа на огромной скорости. А дальше — все! Кто успел — тот счастливчик, выжил! Николай Харьковский. Так зовут 16-летнего лихача, который плевал на все и на всех на дороге. Сел за руль шикарной машины и устроил в Харькове вечерний кошмар, разрушив судьбы 4-х человек. А в конце рабочей недели в ста метрах от ДТП с подростком за рулем — еще одна элитная машина сбивает насмерть пешехода. Далее — классическая схема. Суды затягиваются, доказательства и свидетели по подобным делам куда-то исчезают. Судьи кивают на полицию, те — еще на кого-то и все по кругу. Почему виновники ДТП выходят сухими из воды? Корреспондент "Сегодня" Станислав Фещенко искал ответ.

Харьков. Вечер. Водителям на улице Одесской включается светофор, но по проспекту Гагарина мчится Infiniti. Две машины разрывает на куски. В Chevrolet погибает 58-летний Игорь Носов — отец двоих детей, дедушка. В Infiniti — четверо раненых, юноши и девушка.

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Николай Харьковский. Правоохранители считают, именно он управлял автомобилем-убийцей. Поэтому и задержали. 16 лет. Водительского удостоверения не имеет. Красный свет, превышение скорости вдвое, управление машиной за два года до совершеннолетия. Эти факты должен установить суд. Но мог ли парень ездить иначе? Соцсети говорят, — нет. Собственно, соцсети почистили в ночь ДТП. Но водительские подвиги, которыми хвастался сам Николай, на удивление, сохранились. На видео парень гоняет по улицам Харькова, а его в это время на видео снимают друзья.

Егор Шевяков уже жалеет, что водил компанию с Харьковским. Полтора месяца назад тот попросил опытного Егора показать, как управлять маминым автомобилем.

Еще раньше Николай Харьковский попросил у своего знакомого Егора Шевякова научить ездить. Тот, в свою очередь, показал, не отказал. Как оказалось зря.

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"Он на второй день своей езды попал в паблики харьковские, где между машин на Гагарина пролетел. Не просто узко, он пролетел прямо на грани возможного. Мы с друзьями потом обсуждали, что это труп через неделю", — говорит знакомый Николая Харьковского Егор Шевяков.

Как рассказала адвокат подростка, отец несовершеннолетнего не олигарх, как ходили слухи ранее.

"Мать на сегодняшний день находится за границей. Она находится в Германии. На следующей неделе приедет. Она не думала, что так получится. Что касается отца-олигарха, то он не олигарх. Он обычный рубщик мяса на рынке", — рассказала адвокат парня Инна Данилова.

16-летний клиент адвоката может сесть на 8 лет. В суде отец просит сына молчать, но тот не выдерживает.

"Я не хотел ничего, чтобы такое произошло. Полностью сожалею. Приношу извинения потерпевшим. Человеку, который ехал на Chevrolet Aveo, его родственникам. Я прошу прощения. И то, что машина, говорят, была исправна — нет. Там были плохие тормоза и это знали на сервисе. На видео видно по камерам, что я торможу, а она не тормозит. Как красный увидел — начал тормозить сразу же", — отметил виновник ДТП Николай Харьковский.

Отца Николая признание несколько озадачило.

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"Будем компенсировать все людям, которые пострадали. И будем им помогать. Просто я сейчас два дня нахожусь в шоковом состоянии. И реально у меня нет сил. Мы никакие не богатые люди. У меня нет работы вообще", — рассказал отец Харьковского.

А знакомый Егор не уверен, что харьковские раскаялись.

"Когда я приехал в больницу и увидел, что он в ответ на то, что видит меня, встал, начал улыбаться, такой радостный и вообще не осознает своего поступка — в этот момент мне стало очень мерзко. Я решил, что больше общаться с ним не захочу", — отметил знакомый Николая Харьковского Егор Шевяков.

Два года назад отец уже защищал малолетнего сына, который из травматического пистолета ранил родственников своей подруги. Тогда Харьковский младший получил два года условно. Теперь это может вылезти боком.

"Возможно частичное или полное добавление двух лет лишения свободы, которое у него есть по предыдущему приговору", — говорит спикер Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Судимость, штраф за вождение без прав, бравада на трассе. Как получилось, что правоохранители разрешили столько одному подростку? Татьяна Козаченко — бывшая руководительница департамента Минюста, говорит, что систему сломать не удалось. Законников до сих пор можно купить.

"Не происходит прозрачный достаточно отбор кадровый в правоохранительные структуры, в судебные органы. Если нет заинтересованных лиц, Фемида, суды, правоохранительные органы могут работать. А когда появляется лицо, которое пытается за деньги уладить ту или иную ситуацию, оно, как правило, может это сделать", — рассказала адвокат Татьяна Козаченко.

За преступления наказаний не будет?

Отец молодого Станислава Толстошеева садится к полицейской машине — что-то уладить. Сын раздавил 74-летнюю киевлянку на тротуаре возле метро Левобережная. Приговора суда нет, водитель на свободе.

Лето 2018. Кирилл Островский сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Киеве. В тюрьму не сел. А недавно судья Печерского суда Кристина Константинова, вместо того чтобы продлить мажору меру пресечения, просто ушла в отпуск.

Бывшему пасынку олигарха Дмитрия Фирташа восемь лет удавалось бежать от полиции. В 2007 году Сергей Калиновский врезался в старенький ВАЗ, погибли два человека.

Харьковчанин Тигран Енгибарян прямо в суде со слезами на глазах извиняется за езду по встречной полосе, гибель студента и побег с места ДТП. Но помог не плач, а финансовая компенсация родственникам. Енгибаряна осудили условно.

Наказание Зайцевой

Покровская колония. Там на солнце позволяет себе загорать еще одна любительница давить на газ — Зайцева. Четыре года назад, 18 октября, студентка Елена Зайцева тоже спешила по улице Сумской. Ее лексус задел другого нарушителя — Геннадия Дронова на Volkswagen. Шестеро погибших. Прецедент Зайцевой — редкий случай, когда двое водителей-убийц таки сели за решетку на 10 лет. Каким будет правосудие на этот раз?

"Зависит от того, на кого вы попадете — это уже не правосудие, это лотерея", — говорит адвокат Татьяна Козаченко.

Честные судьи попадаются, отмечает адвокат. Но электронная система не всегда их выбирает. На этот раз лотерея отправила Николая Харьковского в СИЗО на два месяца. Может, благодаря пятнадцати телекамерам, дежурившим под судом?

"Позиция общества, позиция журналистов, публичность информации предоставляет возможность дисциплинировать власть", — отметила адвокат Татьяна Козаченко.

Прокуратура уже подозревает даже не двукратное, а тройное превышение скорости.

"Это примерно около 180 километров в час, оиентировочная скорость", — подчеркнул спикер Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Такой ураган комплексы фиксации на проспекте Гагарина остановить не смогли.

Самые частые причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения — 34% аварий;

нарушение правил маневрирования — 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции — 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе — 6%;

пьяное вождение — 5%.

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