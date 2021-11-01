Обережно, мажори! Чому багатіям вдається уникати покарання за смертельні ДТП

Багатії, які на дорогих автомобілях збивають людей на смерть, іноді залишаються на волі/Колаж: Сьогодні

Уявіть: вечір робочого дня, центр великого міста, на годиннику майже 9-та. Ви дочекались на перехресті зелений сигнал світлофору, аби перейти дорогу, переступили рівно одну смужку на зебрі і перед вами пролітає майже 2 тони заліза на величезній швидкості. А далі — все! Хто встиг — той щасливчик, вижив! Микола Харківський. Так звати 16-річного лихача, який плював на все і на всіх на дорозі. Сів за кермо шикарної автівки і влаштував у Харкові вечірній кошмар, зруйнувавши долі 4-х людей. А в кінці робочого тижня за сто метрів від ДТП з підлітком за кермом — ще одна елітна автівка збиває на смерть пішохода. Далі — класична схема. Суди затягуються, докази і свідки у подібних справах кудись зникають. Судді кивають на поліцію, ті — ще на когось і все по колу. Чому винуватці кривавих ДТП виходять сухими з води? Кореспондент "Сьогодні" Станіслав Фещенко шукав відповідь.

Харків. Вечір. Водіям на вулиці Одеській вмикається світлофор, але проспектом Гагаріна мчить Infiniti. Дві машини розриває на шматки. У Chevrolet гине 58-річний Ігор Носов — батько двох дітей, дідусь. В Infiniti — четверо поранених, юнаки і дівчина.

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Микола Харківський. Правоохоронці вважають, саме він керував автомобілем-убивцею. Тому й затримали. 16 років. Посвідчення водія не має. Червоне світло, перевищення швидкості удвічі, керування машиною за два роки до

повноліття. Ці факти має встановити суд. Але чи міг хлопець їздити інакше? Соцмережі кажуть, — ні. Власне, соцмережі почистили у ніч ДТП. Але водійські подвиги, якими хвалився сам Микола, на диво, збереглися. На відео хлопець ганяє вулицями Харкова, а його в цей час на відео знімають друзі.

Єгор Шевяков уже шкодує, що водив компанію з Харківським. Півтора місяця тому той попросив досвідченого Єгора показати, як керувати маминим автомобілем.

Ще раніше Микола Харкіський попросив у свого знайомого Єгора Шевякова навчити їздити. Той, у свою чергу, показав, не відмовив. Як виявилося, даремно.

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"Він на другий день своєї їзди потрапив в пабліки харківські, де між машин на Гагаріна пролетів. Не просто вузько, він пролетів прямо на межі можливого. Ми з друзями потім обговорювали, що це труп через тиждень", — каже знайомий Миколи Харківського Єгор Шевяков.

Як розповіла адвокатка підлітка, батько підлітка не олігарх, як ходили чутки раніше.

"Мати на сьогоднішній день знаходиться за кордоном. Вона знаходиться в Німеччині. Наступного тижня приїде. Вона не думала, що так вийде. Що стосується батька-олігарха, то він не олігарх. Він звичайний рубщик м'яса на ринку", — розповіла адвокатка хлопця Інна Данилова.

16-річний клієнт адвокатки може сісти на 8 років. У суді батько просить сина мовчати, але той не витримує.

"Я не хотів нічого, щоб таке сталося. Повністю шкодую. Приношу вибачення потерпілим. Людині, яка їхала на Chevrolet Aveo, її родичам. Я прошу вибачення. І те, що машина, кажуть, була справна — ні. Там були погані гальма і це знали на сервісі. На відео видно по камерах, що я гальмую, а вона не гальмує. Як червоний побачив — почав гальмувати відразу ж", — зазначив винуватець ДТП Микола Харківський.

Батька Миколине зізнання дещо спантеличило.

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"Будемо компенсувати все людям, які постраждали. І будемо їм допомагати. Просто я зараз два дні перебуваю в шоковому стані. І реально у мене немає сил. Ми ніякі не багаті люди. У мене немає роботи взагалі", — розповів батько Харківського.

А знайомий Єгор не впевнений, що Харківські розкаялися.

"Коли я приїхав до лікарні і побачив, що він у відповідь на те, що бачить мене, встав, почав посміхатися, такий радісний і взагалі не усвідомлює свого вчинку — в цей момент мені стало дуже бридко. Я вирішив, що більше спілкуватися з ним не захочу", — зазначив знайомий Миколи Харківського Єгор Шевяков.

Два роки тому батько вже захищав малолітнього сина, який з травматичного пістолета поранив родичів своєї подруги. Тоді Харківський молодший отримав два роки умовно. Тепер це може вилізти боком.

"Можливе часткове або повне додавання двох років позбавлення волі, яке в нього є за попереднім вироком", — каже речник Харківської прокуратури Дмитро Чубенко.

Судимість, штраф за кермування без прав, бравада на трасі. Як вийшло, що правоохоронці дозволили стільки одному підлітку? Тетяна Козаченко – колишня очільниця департаменту Мін'юсту, каже, що систему зламати не вдалося. Законників і досі можна купити.

"Не відбувається прозорий достатньо відбір кадровий в правоохоронні структури, в судові органи. Якщо немає зацікавлених осіб, Феміда, суди, правоохоронні органи можуть працювати. А коли з’являється особа, яка намагається за гроші владнати ту або іншу ситуацію, вона, як правило, може це зробити", — розповіла адвокатка Тетяна Козаченко.

За злочини покарань не буде?

Батько молодого Станіслава Толстошеєва сідає до поліцейської машини — щось владнати. Син розчавив 74-річну киянку на тротуарі біля метро Лівобережна. Вироку суду немає, водій на волі.

Літо 2018. Кирило Островський збиває на смерть 10-річну дівчинку на пішохідному переході в Києві. До в’язниці не сів. А нещодавно суддя Печерського суду Христина Константинова, замість продовжити мажору запобіжний захід, просто пішла у відпустку.

Колишньому пасинку олігарха Дмитра Фірташа вісім років вдавалося тікати від поліції. У 2007 році Сергій Калиновський врізався у старенький ВАЗ, загинули двоє людей.

Харків’янин Тигран Єнгибарян прямо у суді зі сльозами на очах вибачається за їзду зустрічною смугою, загибель студента і втечу з місця ДТП. Та допоміг не плач, а фінансова компенсація родичам. Єнгибаряна засудили умовно.

Покарання Зайцевої

Покровська колонія. Там на сонці дозволяє собі засмагати ще одна любителька тиснути на газ — Зайцева. Чотири роки тому, 18 жовтня, студентка Олена Зайцева теж поспішала вулицею Сумською. Її лексус зачепив іншого порушника — Геннадія Дронова на Volkswagen. Шестеро загиблих. Прецедент Зайцевої — рідкісний випадок, коли двоє водіїв-убивць таки сіли за ґрати — на 10 років. Яким буде правосуддя цього разу?

"Залежить від того, на кого ви потрапите — це вже не правосуддя, це лотерея", — каже адвокатка Тетяна Козаченко.

Чесні судді трапляються, зазначає адвокатка. Але електронна система не завжди їх обирає. Цього разу лотерея відправила Миколу Харківського до СІЗО на два місяці. Може, завдяки п’ятнадцяти телекамерам, що чергували під судом?

"Позиція суспільства, позиція журналістів, публічність інформації надає можливість дисциплінувати владу", — зазначила адвокатка Тетяна Козаченко.

Прокуратура вже підозрює навіть не дворазове, а потрійне перевищення швидкості Миколою Харківським.

"Це приблизно біля 180 кілометрів на годину, орієнтовна швидкість", — підкреслив речник Харківської прокуратури Дмитро Чубенко.

Такий ураган комплекси фіксації на проспекті Гагаріна зупинити не змогли.

Найчастіші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху — 34% аварій;

порушення правил маневрування — 22%;

порушення правил проїзду перехресть — 8,5%;

недотримання безпечної дистанції — 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході — 6%;

п'яне водіння — 5%.

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