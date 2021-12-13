Сиротству — нет! Благодаря порталу по усыновлению более 10 тысяч детей нашли себе семьи

Более четырех тысяч детей в Украине — круглые сироты! Увидеть, какие они, чем увлекаются, а главное — изменить их судьбу способен каждый из нас. Достаточно зайти на Всеукраинский портал национального усыновления "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова. Только представьте: благодаря сайту почти ежедневно трое деток находят родителей! И так уже 12 лет. Через портал счастье в новых семьях получили уже более 10 тысяч детей!

Усыновление творит настоящие чудеса!

Одиннадцатилетняя Кира пока не осознает, что именно благодаря ей родилась большая семья Данилюков.

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"Мы в браке были 10 лет. Надеялись, что у нас появится ребенок. Очень ждали, но так случилось в нашей жизни, что не давал Господь нам ребеночка", — рассказывает усыновительница Лилия Данилюк.

Лилия с мужем годами лечились. Да когда и медицина не помогла — смирились. Решили — возьмут сироту. В 2013 году начали поиски ребенка.

"Когда я была в Луцке на учебе нам озвучили, что есть "Сиротству — нет!", что есть база деток на усыновление. Как сказать? Когда я впервые зашла на этот сайт я просто первые двое суток плакала", — говорит усыновительница Лилия Данилюк.

Именно здесь, на Всеукраинском портале национального усыновления среди тысяч детских лиц Лилия нашла маленькую Киру с Днепра. Но во время первой встречи девочка испугалась незнакомцев, расплакалась. Так бывает, если ребенок растет в заведении. Однако супруги не отступили.

"Первый контакт важен, то есть нам не дадут разрешение на усыновление, если не будет установлен этот контакт. Но переживания развеялись тогда, когда мы позвали ее. И воспитатель сказала ей: Кира, мама твоя пришла! И мы стояли за дверью. Мы слышали, как эти ножки бегут. И она говорила: Мама! На руки, обняла", — делится воспоминаниями усыновительница Лилия Данилюк.

Наконец Киру забрали из детдома. Стали лечить. Потому что девочка имела сразу несколько диагнозов. Впоследствии ребенок выздоровел. А когда повзрослела, начала настойчиво просить: родить сестричек.

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"Когда я ходила в школу и там рассказывали о братиках и сестричек, то мне не о ком было рассказывать", — говорит дочь Лилии и Николая Данилюков Кира Данилюк.

Семья увеличилась

Впоследствии в семье появились Милана и Соня.

"Их забрали из семьи, где их били. В Миланы была сломана ключица из-за отца, а Соня у нас не разговаривала вообще", — вспоминает усыновительница Лилия Данилюк.

Когда сестры только начали привыкать к семье и адаптироваться — случилась беда. Лилии прооперировали почку. Но лучше женщина не чувствовала себя. Усыновительница будто угасала на глазах. Тогда подумали о худшем: вернулся рак. Ведь женщина, еще задолго до усыновления девочек, лечила онкологию.

"Я испугалась, потому что симптоматика очень похожа! Мне было не хорошо, я не знала, что со мной происходит. Муж говорит, давай на УЗИ", — рассказывает женщина.

Тревожный период жизни оказался счастьем

С тяжелым сердцем Лилия отправилась на обследование. Диагноз, который услышала, ошеломил. Женщина думала, что у нее обнаружили опухоль, однако нет! Она была беременна!

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Теперь сестры постоянно спорят: кто будет нянчить маленького Нестора. Больше всего по детям скучает глава семьи. Николай проводит много времени в командировке.

"Для меня рождение сына — это великое чудо. Если бы не эти детки, которых мы усыновили, Нестора не было бы", — говорит Лилия Данилюк.

Более 10 тысяч детей нашли свою семью

Таких удивительных историй за 12 лет, что существует портал, немало, говорят в Фонде Рината Ахметова. Благодаря сайту и одноименной программе уже более 10 000 сирот обрели счастье в новых семьях.

"Нас так приучили к тому, что дети – это наше будущее, что мы действительно в это поверили. Но это не так. Дети – это наше настоящее, и за будущее, их будущее, отвечаем мы", — отметил основатель благотворительного фонда Ринат Ахметов.

Фонд способствовал созданию сорока одного детского дома семейного типа. И они взяли на воспитание почти пол тысячи детей по всей стране.

"Портал "Сиротству — нет!" начал работу 9 декабря 2009 года в рамках программы "Ринат Ахметов — детям. Сиротству — нет!". Он стал прочным мостиком, который помогает детям и их будущим родителям встретить друг друга. Сегодня программа и портал — лидеры национального усыновления", — говорит главный директор программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Благодаря порталу, табулированная тема сиротства стала популярной в украинском обществе, — говорит известный тренер и психолог государственной социальной службы Любовь Лориашвили. Она уже давно сотрудничает с благотворительной организацией.

"Двенадцать лет назад это был прорыв! Фонд Рината Ахметова внес неоценимую помощь родителям и детям найти друг друга. Как можно оценить? Может тем самым, что дети в семье", — отметила председатель отдела организации обучения для семейных форм воспитания Киевского центра социальных служб для семей, детей и молодежи любовь Лориашвили.

История Данилюков — одна из самых популярных на портале.

"Я бы не нашла своего ребенка. Я не знаю, где бы я ее искала? Если бы ее не было именно на этом портале. Где бы я ее нашла? Я не знаю", — говорит усыновительница Лилия Данилюк.

Сейчас на сайте размещены более четырех тысяч анкет сирот. Может именно здесь вас ждет ребенок, которого вы родите сердцем.

"Если у человека появится хоть один раз желание усыновить ребенка, это значит, что какой-то ребенок родился, он его ждет. Совет: сразу заходить на этот сайт интересоваться, звонить. Пока не найдешь ребенка — не успокаиваться", — подчеркнула усыновительница Лилия Данилюк.

Фонд Рината Ахметова организовал тренинг для новых родителей детей из интерната

В рамках программы "Сиротству — нет!" Фонд Рината Ахметова поддерживает семьи опекунов, приемные семьи и детские дома семейного типа. За 10 лет работы Всеукраинского портала национального усыновления почти 10 тысяч детей обрели семейный уют.

Фонд Рината Ахметова часто организует выездные семинары, на которых родители, взявшие ребенка из интерната, могут узнать много интересной и полезной информации. В частности, родителей-усыновителей учат психологии детей, которые прошли непростой путь, пока попали в семью.

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