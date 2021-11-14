Украинцам предлагают просроченный товар? Что скрывается за привлекательными скидками в супермаркетах

Купили продукты со скидкой, а дома увидели, что товар просроченный. Или присмотрелись – а скидки на самом деле и нет. Супермаркеты изобилуют акционными ценниками.

"Сегодня" разбирались, что под ними прячется и как отличить настоящую скидку от недобросовестной приманки.

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"Тут же как на охоте, главный обман идет – это цены", – говорит украинец.

Мы обратили внимание на акцию на кофе за 44,59 грн, который в одном из столичных супермаркетов представлен как скидка. Однако по полной цене он стоит так же.

"На такую акцию невиданной щедрости чуть я не попала. Домой необходим был кофе. Я пошла в магазин. Рука сама потянулась к акционному ценнику. И хорошо, что заглянула под желтую этикетку. В конце концов, кофе купила в другом магазине, даже немного дороже, но без обмана", – рассказала корреспондент "Сегодня" Татьяна Гаврилюк.

То же и с сыром было. 40,99 он стоил – по акции. Столько же – без. Скидка – ноль копеек.

"Вот вы знаете, что товар должен стоить 100 грн, а он почему-то стоит 26. Ну проверьте. Супермаркеты перебивают даты, перебивают сроки, перебивают начальные цены", – говорит маркетолог Виктория Есауленко.

Супермаркеты пестрят желтыми и красными ценниками. Но маркетологи уверяют: обычно среди этих полок можно действительно найти неплохую скидку.

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"Товары стоят на полке, за полку нужно платить, если товар плохо продается – то поставщик имеет возможность сделать скидку. Потому что он все равно заплатит за эту полку какую-то стоимость магазину, поэтому акция здесь уже неплохая", – рассказал "Сегодня" маркетолог Юрий Копышинский.

Как понять: где товар с реальной скидкой, а где просто обман? С исполнительным директором союза потребителей Украины отправляемся на закупки. С порога – акция.

"Вот вы понимаете: настоящая или нет? А все очень просто: вы берете любой товар – и на нем всегда существуют такой кодик и увидите, сколько данный товар стоит в данный момент в интернете и других магазинах", – говорит исполнительный директор союза потребителей. Украина Максим Несмиянов.

Мы проверили – ввели в гугле код орешков и увидели, что они действительно со скидкой

"Вот видишь: 163, здесь 124, в принципе. Да, но вы проверяйте не только один сайт. Вы смотрите также другие магазины", – советует эксперт.

Главное в таких акционных закупках пользоваться тремя правилами: понять, действительно ли товар еще пригоден к употреблению, не задавлен ли, стоил ли раньше больше и действительно ли вам нужен.

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Напомним, что скоро в Украине стартует самая долгожданная распродажа года – Черная пятница. Раньше мы рассказывали, как не растеряться и в каких магазинах можно охотиться за желаемыми покупками. Сегодня же решили выбрать самые интересные вещи из онлайн-площадки AliExpress.

Ранее мы сообщали, что в программе "Утро с Украиной" на канале "Украина" эксперты рассказали, как не попасть в ловушку. не приобрести ненужный товар.