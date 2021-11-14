Українцям пропонують прострочений товар? Що ховається за привабливими знижками у супермаркетах

Купили продукти зі знижкою, а вдома побачили, що товар прострочений. Або ж придивилися – а знижки насправді й нема. Супермаркети рясніють акційними цінниками.

"Сьогодні" розбирались, що під ними ховається і як відрізнити справжню знижку від недобросовісної приманки.

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"Тут же як на полюванні, головний обман іде – це ціни", – каже українець.

Ми звернули увагу на акцію на каву за 44,59 грн, яку в одному із столичних супермаркетів представлена, як знижка. Проте, за повною ціною вона коштує так само.

"На таку акцію небаченої щедрості ледь я не втрапила. Додому треба була кава. я пішла в магазин. Рука сама потягнулася до акційного цінника. і добре, що зазирнула під жовту етикетку. Зрештою, каву купила в іншому магазині. навіть трошки дорожче, але без обману",- розповіла кореспондент "Сьогодні" Тетяна Гаврилюк.

Те ж саме і з сиром було. 40,99 він коштував – за акцією. Стільки ж – без. Знижка – нуль копійок.

"От ви знаєте, що товар має коштувати 100 грн, а він чомусь коштує 26. ну перевірте. Супермаркети перебивають дати, перебивають строки, перебивають початкові ціни", – каже маркетологиня Вікторія Есауленко.

Супермаркети рясніють жовтими й червоними цінниками. Та маркетологи запевняють: зазвичай серед цих полиць можна й справді вполювати непогану знижку.

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"Товари є на полці, за полку потрібно платити, якщо товар погано продається – то постачальник має можливість зробити знижку. Бо він все одно заплатить за цю полку якусь вартість магазину, тому акція тут вже непогана", – розповів "Сьогодні" маркетолог Юрій Копишинський.

То як зрозуміти: де товар з реальною знижкою, а де просто обман? Із виконавчим директором союзу споживачів України рушаємо на закупи. З порогу – акція.

"От ви розумієте: справжня чи ні? А все дуже просто: ви берете будь-який товар – і на ньому завжди є такий кодик і побачите, скільки цей товар коштує зараз в інтернеті та в інших магазинах", – каже виконавчий директор союзу споживачів України Максим Несміянов.

Ми перевірили – ввели в гуглі код горішків та побачили, що вони дійсно зі знижкою

"Ось бачиш: 163, тут 124. у принципі. Так, але ви перевіряйте не тільки один сайт. Ви дивіться також інші магазини", – радить експерт.

Головне у таких акційних закупах послуговуватися трьома правилами: зрозуміти, чи товар справді ще придатний до вживання, не задавнений, чи коштував раніше більше і чи справді вам потрібен.

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