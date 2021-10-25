Сжигать запрещено! Куда девать опавшие осенью листья

На Канарах на острове Ла-Пальма уже более месяца бушует вулкан Кумбре-Вьеха. Казалось бы, где Украина, а где Канарские острова? Более пяти тысяч километров, незачем волноваться. А не скажите. Синоптики напугали нас не на шутку, заявив на днях, что Украину накроют облака с диоксидом серы именно из этого вулкана и возможны кислотные дожди. Прогноз не оправдался. Потому что у нас и без этого своего добра хватает. Сожгли тонну листьев — 30 килограммов вредных химических веществ полетели в воздух. Каждый год людям объясняют, что этого не надо делать. И каждый раз люди отвечают: а куда его деть? Корреспондент "Сегодня" Станислав Фещенко, чтобы не быть многословным, решил проверить, куда и за сколько можно сдать опавшие листья?

В интернете только платные объявления, чтобы забрали листья. Спрашиваем на горячей линии у столичной мэрии. В ответ — дали два телефона. В горсовете отмечают, что этим не занимаются. К северу от Киева есть полигон. Попытались избавиться от листьев там — не пускают. Говорят, чтобы везли в Бородянку. Обосновывают свой отказ тем, что у них строительный мусор, а не бытовой.

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"Я вчера позвонила — сегодня приехали", — говорит жительница Броваров Александра Мазаева, которая пристроила 18 пакетов ореховых листьев одним телефонным звонком.

Коммунальщики Броваров третий год забирают листья по заявкам горожан, безвозмездно. Единственное требование — упаковать. Даже свалку назвали "листовщик". Желтые и багровые высыпают, но уже без пакетов.

"Вам нужно позвонить в колл-центр местный и сказать, что нужно забрать листья. И назвать свой адрес", — рассказал заместитель директора КП "Бровари-благоустрій" Константин Липский.

В Богиновке Днепропетровской области бесплатного лиственного сервиса нет. Деревня в дыму. Жгут. На днях произошла трагедия. Пенсионерка Зинаида развела костер, потеряла сознание и упала.

"Женщина сгорела в костре. Сообщили соседи об этом случае. Проживала одна, детей не имела. Мужчина также умер давно", — говорит секретарь Брагиновского сельского совета Светлана Ляхимец.

Спасти женщину не смогли. Листьев в деревне немало, куда-то девать надо.

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"Ну, вы знаете, старикам не укажешь. А такие люди, как я – взрослые и дети — мы приучаемся, чтобы только компостировать. Чтобы ничего не жгли, потому что мы загрязняем воздух", — рассказывает жительница Богиновки Галина Одарченко.

Пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан говорит, что было два случая, когда граждане жгли траву, и, к сожалению, это привело к гибели. У спасателей Киевской области теперь есть дрон. Обследовали Броварской район и обнаружили, что горит возле церкви.

Обнаружили, что мужчина жжет листья. Прибежала почтенная дама. Нет, не ссориться с соседом, а защитить. Что именно горит — не видела. Женщина удивляется, куда девать опавшие листья, как не сжигать.

"Любой пожар — это выбросы в воздух опасных веществ. Среди листьев попадаются и пустые пластиковые бутылки, и пакеты пластиковые. Это все выбрасывается в воздух. Это диоксин и много других веществ", — отметила пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.

Диоксин и огненная опасность — это более 6 тысяч гривен штрафа. Чиновникам — вчетверо дороже. Но за год в Киевской области санкции наложили лишь трижды.

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"В прошлом году не было ни одного штрафа. Три штрафа — это уже движение вперед. Понимаете, штрафы предусмотрены. Но возникает проблематика, что мы же не штрафуем. Мы можем только вызвать полицию", — говорит пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.

В Киеве на массиве на Сырце люди решили с коммунальщиками не связываться. Листья легко превращают в удобрение.

"Мы утрамбовываем. Дворник собирает, пересыпает сюда. Можем пересыпать также землей — для того, чтобы было воздуха больше. Также важна влага. Есть окошечко внизу. Мы со временем проверяем, готовы ли удобрения для того, чтобы использовать", — рассказала председатель ОСМД Алина Бескровная.

Листья ежедневно утрамбовывают, поэтому влезает много.

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