Спалювати заборонено! Куди подіти опале восени листя

На Канарах на острові Ла-Пальма вже більш як місяць вирує вулкан Кумбре-В'єха. Здавалося б, де Україна, а де Канарські острови? Понад п'ять тисяч кілометрів, немає чого хвилюватись. А не скажіть. Синоптики наполохали нас не на жарт, заявивши днями, що Україну накриють хмари з діоксидом сірки саме з цього вулкана і можливі кислотні дощі. Прогноз не справдився. Бо в нас і без цього свого добра вистачає. Спалили тонну листя — 30 кілограмів шкідливих хімічних речовин полетіли в повітря. Щороку людям пояснюють, що цього не треба робити. І щоразу люди відповідають: а куди його подіти? Кореспондент "Сьогодні" Станіслав Фещенко, аби не бути багатослівним, вирішив перевірити, куди і за скільки можна здати опале листя?

В інтернеті лише платні оголошення, щоб забрали листя. Питаємо на гарячій лінії у столичної мерії. У відповідь — дали два телефони. У міськраді зазначають, що цим не займаються. На північ від Києва є полігон. Спробували здихатися листя там — не пускають. Кажуть, щоб везли в Бородянку. Обґрунтовують свою відмову тим, що у них будівельне сміття, а не побутове.

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"Я вчора подзвонила — сьогодні приїхали", — каже жителька Броварів Олександра Мазаєва, яка прилаштувала 18 пакетів горіхового листя одним телефонним дзвінком.

Комунальники Броварів третій рік забирають листя за заявками містян, безоплатно. Єдина вимога — спакувати. Навіть звалище назвали "листівник". Жовті і багряні висипають, але вже без пакетів.

"Вам потрібно зателефонувати на кол-центр місцевий і сказати, що потрібно забрати листя. І назвати свою адресу", — розповів заступник директора КП "Бровари-благоустрій" Костянтин Липський.

У Богинівці в Дніпропетровській області безкоштовного листяного сервісу немає. Село в диму. Палять. Днями сталася трагедія. Пенсіонерка Зінаїда розвела багаття, знепритомніла і впала.

"Жінка згоріла в кострі. Повідомили сусіди про цей випадок. Проживала одна, дітей не мала. Чоловік також помер давно", — каже секретар Брагинівської сільської ради Світлана Ляхімець.

Врятувати жінку не змогли. Та листя у селі чимало, кудись дівати треба.

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"Ну, ви знаєте, стареньким людям не укажеш. А такі люди, як я – дорослі і діти – ми привчаємося, щоб тільки компостували. Щоб нічого не палили, тому що ми забруднюємо повітря", — розповідає жителька Богинівки Галина Одарченко.

Речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан каже, що було два випадки, коли громадяни палили траву, і, на жаль, це призвело до загибелі. У рятувальників Київської області тепер є дрон. Обстежили Броварський район та виявили, що палає біля церкви.

Виявили, що чоловік палиться листя. Прибігла поважна пані. Ні, не карати сусіда, а захистити. Що саме горить — не бачила. Жінка дивується, куди дівати опале листя, як не спалювати.

"Будь-яка пожежа — це викиди в повітря небезпечних речовин. Серед листя трапляються і порожні пластикові пляшки, і пакети пластикові. Це все викидається в повітря. Це діоксин і багато інших речовин", — зазначила речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан.

Діоксин і вогняна небезпека — це понад 6 тисяч гривень штрафу. Посадовцям – учетверо дорожче. Але за рік у Київській області санкції наклали лише тричі.

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"У минулому році не було жодного штрафу. Три штрафи – це вже рух вперед. Розумієте, штрафи передбачені. Але виникає проблематика, що ми ж не штрафуємо. Ми можемо тільки викликати поліцію", — каже речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан.

У Києві на масиві на Сирці люди вирішили з комунальниками не зв'язуватися. Листя легко перетворюють на добриво.

"Ми утрамбовуємо. Двірник збирає, пересипає сюди. Можемо пересипати також землею – для того, щоб було повітря більше. Також важлива волога. Є віконечко внизу. Ми з часом перевіряємо, чи готові добрива для того, щоб використовувати", — розповіла голова ОСББ Аліна Безкровна.

Листя щодня утрамбовують, тому влазить багато.

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