В Киеве катастрофически не хватает дворников: какую зарплату получают и сколько работников в столице сейчас (видео)

Снег выпал, а расчищать некому. В Киеве не хватает дворников. И такой дефицит не только в столице. Люди не спешат брать в руки лопату и метлу. В чем причина — низкая зарплата или что-то другое? Трудности профессии на себе испытала корреспондентка "Сегодня" Анастасия Блищик.

Работа дворника

На часах шесть утра, на термометре — -13 градусов. И корреспондентка "Сегодня" Анастасия Блищик отправляется на свою новую работу. Переквалифицироваться с журналистки на дворника не планирует. Но ради эксперимента сама испытает все сложности этой профессии.

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Ольга работает дворником уже 13 лет. Ежедневно просыпается на рассвете — в 4 утра. Обслуживает три придомовые территории. Сегодня же помогать ей будет журналистка. Первое, к чему берутся — расчищать дорожки от снега. При таком морозе — хоть так немного согрелись. И за 20 минут работы лопатой начинает болеть спина. Оля тем временем успевает еще и нахваливать корреспондентку.

"Супер, супер. Дворник выйдет", — говорит женщина.

Когда же все разбросали — посыпают солью тротуары и дорожки у подъезда. Это чтобы люди не поскользнулись и не упали.

"Хорошие люди здесь, как бы были плохие люди, то оно бы не делалось", — говорит дворник Ольга.

Журналистка и дворник собирают мусор и несут его в баки. Если бы снега насыпало больше, пришлось бы выходить убирать его еще с ночи.

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Низкая зарплата

Оля жалуется: работает много, а зарплаты на карточку капает мало.

"Ну, 8-9 тысяч получаем. Небольшая зарплата", — говорит женщина.

Именно из-за низкой зарплаты дворников катастрофически не хватает. К примеру, в Киеве их сейчас примерно три с половиной тысячи. А должно быть более шести. И эта проблема не только столичная.

"Хотим, чтобы и зарплату добавили, и с жильем что-то решали", — отметила дворник.

"В свое время в Киеве дворник получал служебное жилье, поработав где-то 7-8 месяцев, до года. Практика последних лет показывает, что у нас получают 1-2 дворника жилье в лучшем порядке", — рассказал и. о. директора компании по обслуживанию жилищного фонда Петр Романюк.

Вот и Оля среди тех, кто ждет своей очереди. Пока живет в общежитии и из профессии уходить не планирует. Как и наша корреспондентка из журналистике. Поэтому возвращает лопату и в руки берет свой инвентарь — микрофон.

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Каких специалистов не хватает в Украине?

Наибольшее количество вакансий в 2021 году открывалась для специалистов в сферах продаж, IT, банковской сферы, специалистов по маркетингу, рекламе и PR, а также в транспортной отрасли и логистике.

Категория продаж по количеству открытых вакансий второй год вытесняет IT-сферу, в которой, кстати, зарплаты не низкие.

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