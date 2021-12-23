У Києві катастрофічно не вистачає двірників: яку зарплату отримують та скільки працівників у столиці зараз (відео)

Сніг випав, а розчищати нікому. У Києві не вистачає двірників. І такий дефіцит не лише в столиці. Люди не поспішають брати до рук лопату та мітлу. У чому причина — низька зарплата чи щось інше? Труднощі професії на собі випробувала кореспондентка "Сьогодні" Анастасія Блищик.

Робота двірника

На годиннику шоста ранку, на термометрі — -13 градусів. І кореспондентка "Сьогодні" Анастасія Блищик вирушає на свою нову роботу. Перекваліфікуватися з журналістки на двірничку не планує. Та заради експерименту сама випробує всі складнощі цієї професії.

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Ольга працює двірничкою вже 13 років. Щодня прокидається вдосвіта – о 4 ранку. Обслуговує три прибудинкові території. Сьогодні ж допомагати їй буде журналістка. Перше, до чого беруться — розчищати доріжки від снігу. За такого морозу — хоч так трохи зігрілися. Та за 20 хвилин роботи лопатою починає боліти спина. Оля тим часом встигає ще й нахвалювати кореспондентку.

"Супер, супер. Двірник вийде", — каже жінка.

Коли ж усе розкидали — щедро посипають сіллю тротуари та доріжки біля під’їзду. Це щоб люди не послизнулися та не впали.

"Хороші люди тут, як би були погані люди, то воно б не робилося", — каже двірничка Ольга.

Журналістка та двірничка збирають сміття та несуть його до баків. Якби снігу насипало більше, довелося б виходити прибирати його ще з ночі.

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Низька зарплата

Оля жаліється: працює багато, а зарплатні на картку капає мало.

"Ну, 8-9 тисяч отримуємо. Невелика зарплата", — каже жінка.

Саме через низьку зарплатню двірників катастрофічно бракує. Приміром, у Києві їх зараз приблизно три з половиною тисячі. А має бути понад шість. І ця проблема не лише столична.

"Хочемо, щоб і зарплату додали, і з житлом щось вирішували", — зазначила двірничка.

"У свій час в Києві двірник отримував службове житло, попрацювавши десь 7-8 місяців, до року. Практика останніх років показує, що в нас отримують 1-2 двірники житло в кращому порядку", — розповів в.о. директора компанії з обслуговування житлового фонду Петро Романюк.

Ось і Оля серед тих, хто чекає своєї черги. Поки живе в гуртожитку та з професії йти не планує. Як наша кореспондентка з журналістики. Тож повертає лопату та до рук бере свій інвентар — мікрофон.

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Яких спеціалістів не вистачає в Україні?

Найбільша кількість вакансій у 2021 році відкривалася для спеціалістів у сферах продажів, ІТ, банківської сфери, фахівців з маркетингу, реклами та PR, а також у транспортній галузі та логістиці.

Категорія продажів за кількістю відкритих вакансій другий рік витісняє ІТ-сферу, в якій, до речі, зарплати не низькі.

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