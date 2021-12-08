В Одессе суд вернул родителям ребенка, которого они почти заморили голодом (видео)

Подростка, которого собственные родители едва не заморили голодом, суд вернул в семью. Ранее мы рассказывали о 16-летнем Андрее из Одессы, который весил всего 30 килограммов. Строгой диетой родители лечили его от психических расстройств. Соцслужбы требовали забрать его из семьи и направить на реабилитацию. Почему суд встал на сторону родителей — узнавала корреспондентка "Сегодня" Диана Федотова.

Шокирующая история

Он пять месяцев находился в больнице, куда попал с весом 30 килограммов и ростом метр восемьдесят. Тогда отец рассказывал, что у шестнадцатилетнего сына с детства психические расстройства. К медикам не обращались. Искали спасения у священников. 11 лет держали парня на строгом посту.

Реклама

"Отец Иоанн сказал: никакого мяса, никакого молочного и никаких врачей. Никаких врачей не должно быть. Если духовная борьба, то она должна быть духовной борьбой", — говорит отец парня Андрей Гаслов.

Медики спасли жизнь парню

Летом боролись уже медики. Кормили Андрея через капельницы и зонд. Поэтому смог набрать еще тринадцать килограммов. Соцслужбы обратились в суд, чтобы лишить семью родительских прав. Но суд иска не поддержал. Шестнадцатилетний юноша, который сейчас не может самостоятельно позаботиться о себе — останется с родителями. Такое решение принял Приморский суд. Который признал, что угрозы жизни ребенка нет, а родители выполняют все надлежащие обязанности.

Ребенок до сих пор прикован к постели

Звоним. Во встрече отец Андрея нам отказал, но рассказал, что сын до сих пор прикован к постели. Не ходит, разговаривает по слогам и ест через трубки.

"Глотательно-жевательного рефлекса нет, не появился он. Я 3 месяца жил с ним в одной палате и кормил его. Только я этим занимался. Конечно, научили меня. Надо сейчас набрать вес, ну килограмм 50, а потом будем обращаться к психиатрам", — рассказал отец Андрея Андрей Гаслов.

Подросток нуждается в лечении и в дальнейшем

Надежда на выздоровление есть, говорят врачи, но только, если лечить комплексно. Длиться реабилитация может годами.

Реклама

"Для этого нужен консилиум врачей, которые проверят его физическое, эмоциональное, поведенческое состояние. Нужно выработать тактику и постепенно учить его быть человеком", — отметила невролог Татьяна Майкова.

Ребенок в опасности

Несмотря на решение суда вернуть Андрюшу домой, глава службы по делам детей возмущена. Она уверена: парень в опасности.

"Были медицинские заключения, что с ребенком все в порядке. А уже через полтора месяца ребенок с критическим пониженным весом попадает в больницу. То каким образом эта справка досталась? Кто ее делал? Какие именно врачи ее давали? Видели ли они этого ребенка, когда выписывали справку?", — удивляется председатель Службы по делам детей Одесского городского совета Юлия Никандрова.

Сейчас служба по делам детей готовит апелляционную жалобу. Считают, парень в семье, где его едва не заморили голодом, оставаться не может.

Похожая история

В Белгороде-Днестровском местная жительница полтора месяца морила голодом свою 3,5-летнюю дочь. Она держала девочку в квартире под замком, чтобы изможденное дитя никто не увидел. От безысходности ребенок начал есть побелку со стен.

Реклама

В полицию обратились соседи. Они заявили о том, что семья перестала появляться на людях. На месте копы и работники соцслужб выяснили, что женщина живет одна с ребенком и получала от государства помощь на содержание малышки.

Более того, нарушительница издевалась не только над девочкой, но довела до истощенного состояния и себя. Она объяснила, что когда дома закончились продукты, боялась выходить на улицу, якобы переживая, что у нее отберут ребенка.

Читайте также