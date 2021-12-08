В Одесі суд повернув батькам дитину, яку вони майже заморили голодом (відео)

Підлітка, якого власні батьки ледь не заморили голодом, суд повернув у сім'ю. Раніше ми розповідали про 16-річного Андрія з Одеси, який важив лише 30 кілограмів. Суворою дієтою батьки лікували його від психічних розладів. Соцслужби вимагали забрати його з родини та направити на реабілітацію. Чому суд став на бік батьків — дізнавалася кореспондентка "Сьогодні" Діана Федотова.

Шокуюча історія

Він п'ять місяців перебував у лікарні, куди потрапив із вагою — 30 кілограмів та зростом метр вісімдесят. Тоді батько розповідав, що в шістнадцятирічного сина з дитинства психічні розлади. До медиків не зверталися. Шукали порятунку у священників. 11 років тримали хлопця на суворому посту.

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"Отець Іоанн сказав: ніякого м'яса, ніякого молочного і ніяких лікарів. Ніяких лікарів не повинно бути. Якщо духовна боротьба, то вона повинна бути духовною боротьбою", — каже батько хлопця Андрій Гаслов.

Медики врятували життя хлопцю

Влітку боролися вже медики. Годували Андрія через крапельниці та зонд. Тож зміг набрати ще тринадцять кілограмів. Соцслужби звернулися до суду, щоб позбавити родину батьківських прав. Та суд позову не підтримав. Шістнадцятирічний юнак, який нині не може самостійно подбати про себе – залишиться з батьками. Таке рішення ухвалив Приморський суд. Який визнав, що загрози життю дитини немає, а батьки виконують усі належні обов'язки.

Дитина і досі прикута до ліжка

Телефонуємо. У зустрічі батько Андрія нам відмовив, але розповів, що син і досі прикутий до ліжка. Не ходить, розмовляє по складах і їсть через трубки.

"Ковтально-жувального рефлексу немає, не з'явився він. Я 3 місяці жив з ним в одній палаті та годував його. Тільки я цим займався. Звичайно, навчили мене. Треба зараз набрати вагу, ну кілограм 50, а потім будемо звертатися до психіатрів", — розповів батько Андрія Андрій Гаслов.

Підліток потребує лікування й надалі

Надія на одужання є, кажуть лікарі, але тільки, якщо лікувати комплексно. Тривати реабілітація може роками.

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"Для цього потрібен консиліум лікарів, які перевірять його фізичний, емоційний, поведінковий стан. Потрібно виробити тактику і поступово вчити його бути людиною", — зазначила неврологиня Тетяна Майкова.

Дитина у небезпеці

Попри рішення суду повернути Андрійка додому, голова служби у справах дітей обурена. Вона певна: хлопець у небезпеці.

"Були медичні висновки, що з дитиною все гаразд. А вже через півтора місяця дитина з критичною пониженою вагою потрапляє до лікарні. То яким чином ця довідка дісталася? Хто її робив? Які саме лікарі її давали? Чи бачили вони цю дитину, коли виписували ту довідку?", — дивується голова Служби у справах дітей Одеської міської ради Юлія Нікандрова.

Нині служба у справах дітей готує апеляційну скаргу. Вважають, хлопець у родині, де його ледь не заморили голодом, лишатись не може.

Схожа історія

У Білгороді-Дністровському місцева жителька півтора місяця морила голодом свою 3,5-річну доньку. Вона тримала дівчинку у квартирі під замком, щоб виснажене дитя ніхто не побачив. Від безвиході дитина почала їсти побілку зі стін.

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У поліцію звернулися сусіди. Вони заявили про те, що сім'я перестала з'являтися на людях. На місці правоохоронці та працівники соцслужб з'ясували, що жінка живе одна з дитиною та отримувала від держави допомогу на утримання маляти.

Більш того, порушниця знущалася не тільки над дівчинкою, але довела до виснаженого стану і себе. Вона пояснила, що коли вдома закінчилися продукти, боялася виходити на вулицю, нібито переживаючи, що у неї відберуть дитину.

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