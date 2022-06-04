В Украине увеличилось число детей, пострадавших от российской агрессии

От рук оккупантов погибло более 726 детей / Фото: Коллаж: Сегодня
С начала военного вторжения России в Украину пострадали 726 украинских детей.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора
"Более 726 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Всего с начала российской агрессии от рук официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 261. Выросло количество раненых – 465", – говорится в сообщении.
Эти данные пока не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей
- в Донецкой области – 187,
- Киевской – 116,
- Харьковской – 112,
- Черниговской – 68,
- Луганской – 52,
- Херсонской – 52,
- Николаевской – 47,
- Запорожской – 29,
- Сумской – 17,
- в г. Киеве – 16,
- Житомирской – 15.
В частности, 2 июня российские военные обстреляли из артиллерии с.Марянское Криворожского района Днепропетровской области. Была ранена женщина и ее двое детей 10 и 7 лет.
Из-за обстрелов городов и сел повреждено 1938 учебных заведений. При этом 182 из них полностью разрушены.
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