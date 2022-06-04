В Україні збільшилася кількість дітей, які постраждали від російської агресії

Від рук окупантів загинуло понад 726 дітей / Фото: Колаж: Сьогодні
З початку військового вторгнення Росії в Україну постраждали 726 українських дітей.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора
"Понад 726 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Всього з початку російської агресії офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася – 261. Зросла кількість поранених – 465", – йдеться у повідомленні.
Ці дані поки що не остаточні, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждали діти
- у Донецькій області – 187,
- Київській – 116,
- Харківській – 112,
- Чернігівській – 68,
- Луганській – 52,
- Херсонській – 52,
- Миколаївській – 47,
- Запорізькій – 29,
- Сумський – 17,
- у м. Києві – 16,
- Житомирській – 15.
Зокрема, 2 червня російські військові обстріляли з артилерії с.Марянське Криворізького району Дніпропетровської області. Була поранена жінка та її двоє дітей 10 та 7 років.
Через обстріл міст та сіл пошкоджено 1938 навчальних закладів. При цьому 182 із них повністю зруйновані.
Ситуація в Україні у 101-й день війни
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