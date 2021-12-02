В Запорожской области блогеры пытались похитить школьника ради "хайпа" (видео)

В Запорожье подростки пытались похитить 12-летнего школьника и снимали это на свои телефоны. Четверо парней на машине хотели усадить мальчика в салон, но тот смог убежать. Выяснилось, что это не единственная их потенциальная жертва. Кем оказались похитители, для чего все это делали и будут ли наказаны — выяснял корреспондент "Сегодня" Олег Притыкин.

Как все произошло?

Тимур стоял у остановки, рядом припарковался внедорожник. Люди из машины приказали школьнику сесть к ним. В салоне он увидел четырех человек, испугался и бросился бежать. Добежал до продуктового киоска, продавщица его спрятала и вызвала полицию.

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"Он так стучал в окно о помощи, это в три часа дня, это белый день на улице. Помогите, спасите, пожалуйста", — рассказывает бабушка Тимура Лиана Домченко.

Полиция задержала злоумышленников

Злоумышленников полиция задержала через несколько часов. Оказалось, угонщики из внедорожника — трое шестнадцатилетних и восемнадцатилетний юноша, который был за рулем отцовской машины. Они считают себя блогерами, снимали все на телефоны и распространяли в интернете. Зачем пытались похитить ребенка — задержанные не смогли объяснить ни родителям, ни правоохранителям, говорит адвокат семьи Тимура.

"Они сказали одно слово — развлечься. Когда их спросили: скажите, пожалуйста, что значит в вашем понимании "развлечься"? Никто из них ничего не ответил, просто опустили головы вниз и молчали. В течение часа эти ребята еще одного мальчика пытались посадить в машину, но там была мама рядом, поэтому это не произошло", — говорит адвокат Владимир Ляпин.

Что грозит задержанным?

За попытку похитить мальчика блогерам грозит до пяти лет за решеткой.

"Покушение на незаконное лишение свободы или похищение человека. Продолжается досудебное расследование", — отметила пресс-секретарь управления Нацполиции в Запорожской области Елена Лебединская.

Блогеры могут избежать наказания

Задержаны блогеры могут избежать наказания, — теперь волнуется мама Тимура.

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"Знаем, что папа одного из этих преступников держит частную клинику, врачом работает урологом. Второй папа — будто депутат. То есть люди с большими деньгами", — рассказала мать Тимура Анна Терникова.

Что с мальчиком?

После попытки похищения Тимур почти неделю пробыл в больнице из-за стресса. Сейчас ему страшно выходить из дома, в школу его провожают, после уроков — встречают.

"Мы на таблетках по сегодняшний день. Нужно работать с психологом. В заключении нам написали, что острая реакция на стресс у ребенка", — отметила мать Тимура Анна Терникова.

Впереди у Тимура — длительная реабилитация. Помочь ему должны прежде всего родители, говорит психолог.

"Постепенно наоборот включать ребенка, что жизнь продолжается. Рядом близкие люди, есть семья, есть друзья. Есть вещи, которые достойны внимания, которые стоят того, чтобы на них ориентироваться. Фиксация родителей в этой ситуации — это худшее, что может случиться", — рассказала психолог Анна Денисова.

Родители Тимура ждут завершения следствия и суда над обидчиками сына. Никакой компенсации от них не требуют, только наказание по закону.

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Похищение девушки в Одессе

В Одессе 21-летний молодой человек похитил 19-летнюю девушку. Парень вывез потерпевшую на киевскую трассу, где, применяя против нее силу, потребовал восстановить отношения. В случае отказа он пригрозил бывшей возлюбленной, что закроет ее в каком-нибудь отдаленном населенном пункте. Девушка сделала вид, что согласилась возобновить отношения с парнем, и тот вернулся в Одессу и высадил ее на одной из улиц города.

Правоохранители установили автомобиль молодого человека и определили его маршрут. Впоследствии его задержали. Выяснилось, что одессит имеет судимости за имущественные преступления.

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