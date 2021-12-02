У Запорізькій області блогери намагалися викрасти школяра заради "хайпу" (відео)

На Запоріжжі підлітки намагалися викрасти 12-річного школяра та знімали це своїми телефонами. Четверо молодиків на автівці спробували посадити хлопчика в салон, але той зміг втекти. З'ясувалося, що це не єдина їхня потенційна жертва. Ким виявились викрадачі, для чого все це робили та чи будуть покарані — з'ясовував кореспондент "Сьогодні" Олег Притикін.

Як все сталося?

Тимур стояв біля зупинки, поряд припаркувався позашляховик. Люди з машини наказали школяреві сісти до них. У салоні він побачив чотирьох людей, злякався і кинувся втікати. Добіг до продуктового кіоску, продавчиня його сховала та викликала поліцію.

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"Він так стукав у це вікно про допомогу, це о третій годині дня, це білий день на вулиці. Допоможіть, врятуйте, будь ласка", — розповідає бабуся Тимура Ліана Домченко.

Поліція затримала зловмисників

Зловмисників поліція затримала за кілька годин. Виявилося, викрадачі з позашляховика — троє шістнадцятирічних та вісімнадцятирічний юнак, що був за кермом батьківської машини. Вони вважають себе блогерами, знімали все телефоном та поширювали в інтернеті. Навіщо намагалися викрасти дитину – затримані не змогли пояснити ані батькам, ані правоохоронцям, каже адвокат родини Тимура.

"Вони сказали одне слово — розважитися. Коли їх запитали: скажіть, будь ласка, що означає у вашому розумінні "розважитися"? Ніхто з них нічого не відповів, просто опустили голови вниз і мовчали. Протягом години ці хлопці ще одного хлопчика намагалися посадити в машину, але там була мама поруч, тому цього не сталося", — каже адвокат Володимир Ляпін.

Що загрожує затриманим?

За спробу викрасти хлопчика блогерам загрожує до п’яти років за ґратами.

"Замах на незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Триває досудове розслідування", — зазначила речниця управління Нацполіції в Запорізькій області Олена Лебединська.

Блогери можуть уникнути покарання

Затримані блогери можуть уникнути покарання — тепер хвилюється мама Тимура.

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"Знаємо, що тато одного з цих злочинців тримає приватну клініку, лікарем працює, урологом. Другий тато — ніби депутат. Тобто люди з великими грошима", — розповіла мати Тимура Анна Тьорнікова.

Що з хлопчиком?

Після спроби викрадення Тимур майже тиждень пробув у лікарні через стрес. Нині йому лячно виходити з дому, до школи його проводжають, після уроків — зустрічають.

"Ми на таблетках по сьогоднішній день. Потрібно працювати з психологом. У висновку нам написали, що гостра реакція на стрес у дитини", — зазначила мати Тимура Анна Тьорнікова.

Попереду у Тимура — тривала реабілітація. Допомогти йому мають насамперед батьки, каже психологиня.

"Поступово навпаки включати дитину, що життя триває. Поруч близькі люди, є сім'я, є друзі. Є речі, які варті уваги, які варті того, щоб на них орієнтуватися. Фіксація батьків у цій ситуації — це найгірше, що може трапитися", — розповіла психологиня Ганна Денисова.

Батьки Тимура чекають на завершення слідства і суду над кривдниками сина. Жодної компенсації від них не вимагають, лише покарання за законом.

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Викрадення дівчини в Одесі

В Одесі 21-річний молодик викрав 19-річну дівчину. Хлопець вивіз потерпілу на київську трасу, де, застосовуючи проти неї силу, зажадав відновити відносини. У разі відмови він пригрозив колишній коханій, що закриє її в якомусь віддаленому населеному пункті. Дівчина удала, що погодилася відновити стосунки з хлопцем, і той повернувся в Одесу та висадив її на одній з вулиць міста.

Правоохоронці встановили автомобіль чоловіка і визначили його маршрут. Згодом його затримали. З'ясувалося, що одесит має судимості за майнові злочини.

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