В Житомирской области дети наелись средства для прочистки труб: подробности (видео)

Мальчик, отравивший одноклассников в Житомирской области — до сих пор в тяжелом состоянии, под капельницами. 11-летний Никита угощал одноклассников конфетами, а оказалось, что эти шарики — щелочные таблетки для чистки труб. Сделал ли он это намеренно и в каком состоянии другие дети? В село, где отравились 11 школьников, поехала корреспондентка "Сегодня" Павлина Василенко.

Накормил химией

Это произошло здесь, в школьном дворе во время одного из перерывов. Ученик 6 класса решил угостить своих друзей конфетами, которые принес из дома. Оказалось, что накормил средством для чистки труб.

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Странное поведение группы школьников встревожило дежурную учительницу. Дети бегали за бутылками с водой и вытирали языки. После того как педагоги увидели обертку от так называемых вкусностей, которыми угощал мальчик — вызвали экстренную помощь.

"Ты прочитал, что написано на этикетке? Ну да, я большими буквами прочитал, что это, а мелкими возле больших букв он уже прочитал у меня в кабинете. У ребенка по внешним мимическим признакам было удивление, то есть он не осознавал свои действия", — говорит директор Девичковской гимназии Марина Артемчук.

Что говорит отец ребенка?

Папа 11-летнего Никиты подтвердил, что средство для канализации сын принес из дома. Химикат лежал высоко на холодильнике, а потому родители не думали, что сын туда доберется. Но он выкарабкался, сперва отведал сам, а потом — угостил друзей. В селе говорят — Никита мальчик добрый, неплохо учится. Живет в полной семье, но она под сопровождением социальных служб из-за злоупотребления алкоголем.

"Что мы сделаем? Он бросил в сумку и пошел в школу. Не будем же проверять сумку", — отметил отец мальчика Николай Деленговский.

Никита пострадал больше всего

Именно Никита и пострадал больше всего — он до сих пор под капельницами. А в целом химическое вещество попробовали 11 детей 9-11 лет. Двоих накануне отпустили домой, а 7 мальчиков и 2 девочек госпитализировали.

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"У одного ребенка была рвота, у остальных фактически симптоматики никакой не было. Учитывая, что это химическое вещество, дети были госпитализированы. Щелочи дают ожоги не так быстро, как кислоты. Для того чтобы понимать, что за ситуация, мы все-таки оставили детей под наблюдением и дообследуем их. Для этого нужно 1-2 суток", — отметил директор Житомирской областной детской клинической больницы Юрий Довгополов.

Врачи уверяют, что состояние детей уже стабильное. И надеются, что осложнений не будет.

В Луганской области в интернате отравились дети

В городе Кременная Луганской области в школе-интернате отравились 5 детей. Им от 7 до 10 лет.

Ночью детям стало плохо и у них повысилась температура тела. Воспитательница сразу вызвала экстренную медицинскую помощь. Врачи сообщили об отравлении детей в полицию.

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При процессуальном руководстве прокуратуры следователями эта информация внесена в ЕРДР по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Виновникам грозит штраф или лишение свободы.

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