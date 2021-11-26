У Житомирській області діти наїлися засобу для прочищення труб: подробиці (відео)

Хлопчик, що потруїв однокласників у Житомирській області — досі у найтяжчому стані, під крапельницями. 11-річний Микита пригощав однокласників цукерками, а виявилося, що ці кульки — лужні таблетки для чищення труб. Чи зробив він це навмисно і в якому стані інші діти? До села, де отруїлися 11 школярів, поїхала кореспондентка "Сьогодні" Павлина Василенко.

Нагодував хімією

Це сталося тут на шкільному подвір'ї під час однієї з перерв. Учень 6 класу вирішив пригостити своїх друзів цукерками, які приніс із дому. Виявилося, що нагодував засобом для чищення труб.

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Дивна поведінка гурту школярів стривожила чергову вчительку. Діти бігали за пляшками з водою й витирали язики. Після того, як педагоги побачили обгортку від так званих смаколиків, якими пригощав хлопчик — викликали екстрену допомогу.

"Чи ти прочитав, що написано на етикетці? Ну так, я великими літерами прочитав, що це, а дрібними біля великих літер він вже прочитав у мене в кабінеті. У дитини за зовнішніми мімічними ознаками було здивування, тобто вона не усвідомлювала свої дії", — каже директорка Дівочківської гімназії Марина Артемчук.

Що каже батько дитини?

Тато 11-річного Микити підтвердив, що засіб для каналізації син приніс з дому. Хімікат лежав високо на холодильнику, а тому батьки не думали, що син туди дістанеться. Але він видерся, спершу скуштував сам, а потім — пригостив друзів. У селі кажуть — Микита хлопчик добрий, непогано вчиться. Живе у повній сім'ї, але вона під супроводом соціальних служб через зловживання алкоголем.

"Що ми зробимо? Він кинув у сумку і пішов до школи. Тож не будем перевіряти сумку", — зазначив батько хлопчика Микола Деленгівський.

Микола постраждав найбільше

Саме Микита і постраждав найбільше — він досі під крапельницями. А загалом хімічну речовину скуштували 11 дітей 9-11 років. Двох напередодні відпустили додому, а 7 хлопчиків та 2 дівчаток ушпиталили.

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"У однієї дитини була блювота, у решти фактично симптоматики ніякої не було. Враховуючи, що це хімічна речовина, діти були госпіталізовані. Цей засіб — це луг. Луги дають опіки не так швидко, як кислоти. Для того, щоб розуміти, що за ситуація, ми все-таки залишили дітей під спостереженням і дообстежуємо їх. Для цього потрібно 1-2 доби", — зазначив директор Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні Юрій Довгополов.

Лікарі запевняють, що стан дітей уже стабільний. І сподіваються, що ускладнень згодом не буде.

На Луганщині в інтернаті отруїлися діти

У місті Кремінна Луганської області у школі-інтернаті отруїлися 5 дітей. Їм від 7 до 10 років.

Вночі дітям стало погано і в них підвищилася температура тіла. Вихователька одразу викликала екстрену медичну допомогу. Лікарі повідомили про отруєння дітей у поліцію.

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За процесуального керівництва прокуратури слідчими цю інформацію внесено до ЄРДР за ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Винуватцям загрожує штраф або позбавлення волі.