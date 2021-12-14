Влажная уборка и отопление: соблюдают ли водители маршруток требования властей по перевозкам (видео)

В Киеве запретили водителям общественного транспорта перевозить пассажиров без отопления. Кроме того, в конце рабочей смены во всех маршрутках, троллейбусах и трамваях должны делать влажную уборку. Действительно ли в транспорте тепло и чисто? Корреспондентка "Сегодня" Анастасия Блищик проинспектировала.

Проверка маршруток

На календаре почти экватор декабря. На термометре только два градуса. Поэтому пришло время всем водителям общественного транспорта возить людей в тепле. И это не просто прихоть, а распоряжение Киевской городской государственной администрации. Следовательно, зимой в салоне должно быть не ниже 18 градусов. Это мы и проверили. Зашли в первую маршрутку. Сразу чувствуется, тепла здесь сегодня не включали. Убедились, когда дотронулись рукой до обогревателя под сиденьем. Водитель обещает: через минут 5 будет теплее. Едем уже 8 остановок и комфортной температуры так и не почувствовали.

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В следующей маршрутке так же — холодно. У людей изо рта даже пар идет. Учитывая предыдущий опыт, понимаем: пока к водителю не подойдешь и не попросишь — отопительная система так и не заработает. И водитель включает. Звук обогревателя слышен на всю маршрутку. Но с большими щелями в дверях, толщиной два пальца, обогревают здесь не салон маршрутки, а воздух на улице. Жители Киева подтверждают: не всегда в общественном транспорте комфортная температура. Некоторые водители намеренно не включают отопление, чтобы сэкономить топливо.

Инспекция троллейбуса

Ожидаем минут 20 уже на коммунальный транспорт — троллейбус. Согреться таки сегодня удалось. В троллейбусе система отопления работает хорошо.

Убирают ли в транспорте?

Но не теплом самим. По распоряжению КГГА, в пассажирском транспорте после завершения смены — обязательно должны делать влажную уборку. Инспектируем одну из маршруток не сами, а с уборщицей Лесей, которая пыль и грязь видит издалека. Однако здесь все сразу видно даже невооруженным глазом. Сиденья, перила и подоконники будто смазаны сажей. Вывод один: в транспорте не убирают.

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Что делать, если в маршрутке холодно?

По прогнозу погоды уже на следующей неделе температура воздуха снизится до минус 5 градусов. И если водитель проигнорирует желание пассажира включить систему отопления в салоне, можно жаловаться на горячую линию КГГА.

Прогноз синоптиков

Сегодня, 14 декабря, в столице Украины прогнозируют мокрый снег. Столбики термометров будут колебаться от -1 до +1 градуса. Ветер — северный, 5-10 м/с.

Вследствие морозной погоды на дорогах возможен гололед!

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