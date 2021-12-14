Вологе прибирання та опалення: чи дотримуються водії маршруток вимог влади щодо перевезень (відео)

У Києві заборонили водіям громадського транспорту перевозити пасажирів без опалення. Крім того, в кінці робочої зміни в усіх маршрутках, тролейбусах та трамваях мають робити вологе прибирання. Чи дійсно в транспорті тепло та чисто? Кореспондентка "Сьогодні" Анастасія Блищик проінспектувала.

Перевірка маршруток

На календарі майже екватор грудня. На термометрі тільки два градуси. Тож настав час усім водіям громадського транспорту возити людей у теплі. І це не просто забаганка, а розпорядження Київської міської державної адміністрації. Відтак, взимку у салоні має бути не нижче 18 градусів. Це ми й перевірили. Зайшли до першої маршрутки. Одразу відчувається, тепла тут сьогодні не вмикали. Переконалися, коли торкнулися рукою до обігрівача під сидінням. Водій обіцяє: за хвилин 5 буде тепліше. Їдемо вже 8 зупинок і комфортної температури так і не відчули.

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У наступній маршрутці так само — холодно. У людей з рота навіть пара йде. Враховуючи попередній досвід, розуміємо: поки до водія не підійдеш і не попросиш — опалювальна система так і не запрацює. І водій вмикає. Звук обігрівача чутно на всю маршрутку. Та з великими щілинами у дверях, завтовшки два пальці, обігрівають тут не салон маршрутки, а повітря надворі. Жителі Києва підтверджують: не завжди у громадському транспорті комфортна температура. Деякі водії навмисно не вмикають опалення, аби заощадити паливо.

Інспекція тролейбуса

Очікуємо хвилин 20 вже на комунальний транспорт — тролейбус. Зігрітися таки сьогодні вдалося. У тролейбусі система опалювання працює добре.

Чи прибирають у транспорті?

Але не теплом самим. За розпорядженням КМДА, у пасажирському транспорті після завершення зміни — обов’язково мають робити вологе прибирання. Інспектуємо одну з маршруток не самі, а з прибиральницею Лесею, яка пил та бруд бачить здалеку. Але тут все одразу видно навіть неозброєним оком. Сидіння, поруччя та підвіконня ніби змащенні сажею. Висновок один: у транспорті не прибирають.

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Що робити, якщо в маршрутці холодно?

За прогнозом погоди вже наступного тижня температура повітря знизиться до мінус 5 градусів. І якщо водій проігнорує бажання пасажира увімкнути систему опалювання у салоні, можна скаржитися на гарячу лінію КМДА.

Прогноз синоптиків

Сьогодні, 14 грудня, у столиці України прогнозують мокрий сніг. Стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +1 градуса. Вітер — північний, 5-10 м/с.

Внаслідок морозної погоди на дорогах можлива ожеледь!

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