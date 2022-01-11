Во Львове девочка впала в кому из-за насморка: пришлось делать операцию на мозге (видео)

Нежить чуть не убил 9-летнюю Аню из Львова. У девочки случилось огромное воспаление мозга и она впала в кому. Врачам пришлось сделать сложнейшую операцию. Удалили часть черепа, чтобы сохранить кость — ее зашили в живот пациентки.

Жизнь девочки спасли врачи

Больше месяца Аня провела в больнице. Сейчас контрольный осмотр и уже можно домой. Хотя еще несколько дней назад не давали никаких прогнозов — только отчаянно боролись за жизнь ребенка. Попала сюда с горячкой, которую спровоцировал обычный насморк.

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Елена — мама Ани — рассказывает: сначала лечила дочку дома, а потом еще месяц у частного педиатра и даже сомнений не возникало, что дочь выздоровеет.

"Я подумала, что насморк уже заканчивается, потому что во время промывания, уже не было сопелек, но у малой началась температура", — рассказывает мама пациентки Елена.

В больницу девочка попала уже в крайне тяжелом состоянии и впала в кому, — рассказывают медики. Из-за насморка загноилось левое полушарие мозга. Чтобы удалить гной, Ани провели трепанацию черепа и вырезали 12 сантиметров кости, но поставить ее обратно не смогли, потому что образовался отек. Тогда врачи решили спасать кость и сделали для нее специальный карман в брюхе ребенка.

"Отек был очень большой, это угрожало жизни ребенка. Назад эту пластину черепа, эту кость нельзя было ставить. Мы решили сохранить эту часть кости в передней брюшной стенке", — говорит детский хирург первого территориального медицинского объединения Львова Юрий Коливошка.

Мозговую пластину можно было заменить имплантом, — говорит врач, — но для ребенка — это опасно, поэтому спасали ее собственную кость. В брюшной полости она пролежала 10 дней, пока состояние Ани стабилизировалось. Врачи говорят: крайне редко насморк провоцирует аж такие проблемы.

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Редкий случай

"На самом деле, это очень редкий случай. Такие проблемы я знаю имели коллеги в другой клинике, но это были осложнения после ковида. Скорее всего, должен быть какой-то сниженный иммунитет, слабость иммунной системы, которая привела к осложнениям самого насморка", — рассказал детский нейрохирург первого территориального медицинского объединения Львова Тарас Микитин.

В школу Ане еще нельзя. Восстанавливаться врачи рекомендуют хотя бы месяц. Но плохих последствий для здоровья, — обещают, — не будет.

Виды ринита

Wikipedia пишет, что ринит подразделяют на три типа (хотя инфекционный ринит, учитывая его мимолетную природу, обычно рассматривают как отдельную нозологическую единицу): 1) инфекционный ринит, включающий острую и хроническую бактериальную инфекцию; 2) неаллергический или вазомоторный ринит, что включает идиопатический, гормональный, атрофический, профессиональный, вкусовой и медикаментозный ринит; 3) аллергический ринит, вызываемый пыльцой, плесенью, пухом животных, пылью, перуанским бальзамом и другими аллергенами.

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