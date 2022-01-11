У Львові дівчинка впала в кому через нежить: довелося робити операцію на мозку (відео)

Нежить мало не вбив 9-річну Аню зі Львова. У дівчинки трапилось величезне запалення мозку і вона впала в кому. Лікарям довелося зробити надскладну операцію. Видалили частину черепа, аби зберегти кістку — її зашили у живіт пацієнтки.

Життя дівчинки врятували лікарі

Понад місяць Аня провела у лікарні. Нині контрольний огляд і уже можна додому. Хоча ще кілька днів тому не давали жодних прогнозів — лише відчайдушно боролися за життя дитини. Потрапила сюди із гарячкою, яку спровокував звичайний нежить.

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Олена — мама Ані — розповідає: спочатку лікувала доньку удома, а потім ще місяць у приватного педіатра і навіть сумнівів не виникало, що дочка одужає.

"Я подумала, що нежить вже закінчується, тому що під час промивання, вже не було сопельок, але в малої почалася температура", — розповідає мама пацієнтки Олена.

До лікарні дівчинка потрапила вже у вкрай тяжкому стані та впала у кому, — розповідають медики. Через нежить загноїлася ліва півкуля мозку. Аби видалити гній, Ані провели трепанацію черепа і вирізали 12 сантиметрів кістки, але поставити її назад не змогли, бо утворився набряк. Тоді лікарі вирішили рятувати кістку і зробили для неї спеціальну кишеню у череві дитини.

"Набряк був дуже великий, це загрожувало життю дитини. Назад цю пластину черепа, цю кістку не можна було ставити. Ми вирішили зберегти цю частину кістки в передній черевній стінці", — каже дитячий хірург першого територіального медичного об'єднання Львова Юрій Колівошка.

Мозкову пластину можна було замінити й імплантом, — каже лікар, — але для дитини — це небезпечно, відтак рятували її власну кістку. У черевній порожнині вона пролежала 10 днів, аж поки стан Ані стабілізувався. Лікарі кажуть: вкрай рідко нежить провокує аж такі проблеми.

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Рідкісний випадок

"Насправді, це є дуже рідкий випадок. Такі проблеми я знаю мали колеги в іншій клініці, але це були ускладнення після ковіду. Скоріше всього, мусить бути якийсь знижений імунітет, слабкість імунної системи, яка призвела до ускладнень самого нежитю", — розповів дитячий нейрохірург Першого територіального медичного об'єднання Львова Тарас Микитин.

До школи Ані ще не можна. Відновлюватися лікарі рекомендують хоча б місяць. Але поганих наслідків для здоров'я, — обіцяють, — не буде.

Види риніту

Wikipedia пише, що риніт підрозділяють на три типи (хоча інфекційний риніт, з огляду на його швидкоплинну природу, зазвичай розглядають як окрему нозологічну одиницю): 1) інфекційний риніт, що включає гостру і хронічну бактеріальну інфекцію; 2) неалергічний чи вазомоторний риніт, що включає ідіопатичний, гормональний, атрофічний, професійний, смаковий і медикаментозний риніт; 3) алергічний риніт, спричинюваний пилком, пліснявою, пухом тварин, пилом, перуанським бальзамом і іншими алергенами.

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