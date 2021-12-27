Воинский учет для женщин: почему список профессий переполнен и будут ли его корректировать (видео)

Невероятного шума наделал приказ Минобороны о значительном расширении перечня профессий, представительницы которых должны обязательно стать на воинский учет. Официанты, кассиры, журналисты, музееведы. 100 специальностей. Чуть ли не все. Каким образом большинство из них касаются военной специальности — непонятно. Вызывает недоумение и скрытность приказа. Его подписали еще 11 октября. Но заговорили о массовом учете лишь после 17 декабря, когда приказ вступил в силу. Самое интересное, что в военкоматах тоже не слишком осведомлены, что надо делать. Корреспондент "Сегодня" Ксения Барвиненко проверила, ждут ли там женщин.

Длинный список профессий

Готовы ли военкоматы к женщинам? Мы провели эксперимент. 313-й приказ Минобороны о массовом воинском учете женщин наделал немало шума. Соцсети взорвались — одни осуждали тех, кто не бросился сразу в военкоматы. Другие пытались разобраться, что дальше. Именно тотальная неизвестность сбила с толку многих. Не совсем понятно, почему в перечень специальностей, родственных по военной специальности, попали менеджеры, библиотекари, официанты, музееведы — сотни тысяч женщин. От 18 до 60 лет. Легче перечислить профессии, которые не вошли в перечень.

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Александра — бухгалтер, руководит собственной компанией. Пока менять офис с хорошим видом на туманные перспективы воинского учета не спешит. Ждет разъяснений от государства.

"Сейчас нам это просто не нравится, у нас все напряженные, и оно не способствует доверию к государству абсолютно. Пойдем ли мы стрелять — я не знаю, мы не умеем", — говорит бухгалтер Александра.

И это несмотря на обещания от Минобороны, что силой никого ставить под ружье не будут.

"За всю историю мобилизаций ни одну из женщин не призвали без ее воли", — отметила советник командующего Сухопутных войск Украины Елена Шевцова.

Будут ли ставать на учет женщины?

Пока территории военкоматов — пустые. Мы расспросили у девушек, планируют ли они становиться на учет.

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"Надеюсь, что меня никак не затронет".

"Нет, конечно. А вы?"

А вот мы попробовали. Впрочем, дальше двери зайти не смогли.

"Это вы этот закон прочитали и уже прибежали становиться на учет? Закон государство приняло, это очень прекрасно, но инструкции и порядка ведения еще нет", — рассказали в военкомате.

Процедура постановки на учет

В Минобороны говорят, что процедура постановки на учет ничем не будет отличаться от мужской. Так сказать, "гендерное равенство".

"Она должна, во-первых, уведомить своего руководителя предприятия, во-вторых, явиться в центр комплектования и для себя выяснить, подлежит ли она военному учету. Будущая военнообязанная пишет заявление. Она будет направлена для прохождения врачебной комиссии", — отметил начальник Киевского областного территориального центра комплектования и поддержки Валерий Куценко.

Сколько женщин в ВСУ?

Сейчас в украинских вооруженных силах — до 30 тысяч женщин.

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"Я сама для себя захотела, я с самого детства хотела. Не только же нашим детям воевать, служить. Кто-то должен идти первый и подавать пример", — говорит военная Алена.

Еще более 10 тысяч девушек — военнообязанные.

"Я врач, и на учете стою более пяти лет. В этом абсолютно нет ничего страшного, просто один раз пройти медкомиссию, взять военный билет. Не тянет никто, они еще думают, нужна ли я в армии, не нужна. Скорее всего, по физическим параметрам я не подойду", — рассказала врач Эрика.

Специалисты, которые не понадобятся

Зачем в перечень обязательных к военному учету женских профессий добавили почти все, которые существуют, — непонятно. Объяснение от штаба командования Сухопутных войск, что таким образом Минобороны решило посчитать женщин, которых можно использовать для защиты государства, выглядит как анекдот. Не могут объяснить нововведения и военные эксперты.

"У нас за годы войны формируется резерв, люди, которые прошли и принимали участие в боевых действиях, они имеют опыт военный. Мы можем иметь около миллиона человек", — отметил военный эксперт Александр Мусиенко.

В списке — известные женщины

Интересно, что в этом "миллионе" много известных и влиятельных. Например, "Слуга народа" Галина Третьякова имеет три подходящие специальности — инженер, финансист, экономист. Первая леди Елена Зеленская по образованию архитектор — ее профессия тоже в перечне. А еще — жена министра обороны, телеведущая с дипломом политолога Юлия Зорий. Все они должны явиться в военкоматы. Появятся ли?

"Для кого-то законы носят рекомендательный характер, а для кого-то необязательны", — говорит адвокат Юрий Бауман.

Когда становиться на учет?

Стать на учет женщины должны до конца следующего года. И это вовсе не означает, что их будут отправлять на фронт или военные учения.

"Это не призыв на военную службу женщин военнообязанных, сегодня никто никого не призывает на военную службу без их согласия", — подчеркнул начальник управления персоналом штаба Командования Сухопутных войск Украины Роман Горбач.

Кто будет контролировать?

Контролировать, все ли работницы стали на учет, должны работодатели. Для "уклонистов" — солидный штраф.

"Для лиц, которые должны стать на учет, штраф от 850 до 1700 гривен, а для работодателей — максимальный штраф 5100 гривен", — рассказал адвокат Юрий Бауман.

Эксперты же говорят: надо не штрафовать, а корректировать список потенциальных военнообязанных.

"На сегодня кому-то надо воевать, а кому-то работать на эту армию, платить налоги, обеспечивать оружием, зарплаты военным. Вот об этом надо думать", — подчеркнул военный эксперт Александр Мусиенко.

И похоже, в Минобороны и профильном комитете парламента все-таки подумали и решили, что перечень сократят. Когда и кого из него вычеркнут — пока неизвестно.

Какие профессии могут убрать?

Наши источники в Минобороны сообщили, что список женских профессий, перечисленных в нашумевшем приказе о воинском учете, если и будет сокращаться, то очень несущественно.

"Там точно не окажется монахинь и танцовщиц из ночных клубов. Все остальные должны понимать, что воинский учет – это возможность консолидировать страну в случае необходимости. Кроме того, женщины смогут получить базовые навыки по защите себя и своей семьи", – сказали нам в ведомстве.

В свою очередь ситуацию прокомментировали военные эксперты и спрогнозировали, какие специальности с большой долей вероятности будут вычеркнуты из нашумевшего приказа 313.

"В списке нужно оставить медиков, телефонисток, топографов, гражданских авиадиспетчеров, IT-специалистов, бухгалтеров, делопроизводителей, метрологов, стандартизаторов. То есть оставить нужно всех, кто пригодится в военном деле. Вычеркивать можно журналисток, официантов, отельеров, маляров, штукатуров, библиотекарей", – считает военный эксперт Олег Стариков.

По его мнению, первоначальный список составлялся людьми, не знакомых с понятием мобилизационной подготовки.

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