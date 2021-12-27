Військовий облік для жінок: чому список професій переповнений та чи будуть його корегувати (відео)

Неймовірного галасу наробив наказ Міноборони про значне розширення переліку професій, представниці яких мають обов'язково стати на військовий облік. Офіціантки, касирки, журналістки, музеєзнавчині. Загалом 100 спеціальностей. Ледь не усі. Яким чином більшість з них дотична до військового фаху — незрозуміло. Викликає подив і утаємниченість наказу. Його підписали ще 11 жовтня. Але заговорили про масовий облік лише після 17 грудня, коли наказ набув чинності. Найцікавіше, що у військкоматах теж не надто обізнані, що треба робити. Кореспондентка "Сьогодні" Ксенія Барвіненко перевірила, чи чекають там на жінок.

Довгий список професій

Чи готові військкомати до жінок? Ми провели експеримент. 313-й наказ Міноборони про масовий військовий облік жінок наробив чимало галасу. Соцмережі вибухнули — одні засуджували тих, хто не кинувся одразу до військкоматів. Інші намагались розібратися, що далі. Саме тотальна невідомість збила з пантелику багатьох. Не зовсім зрозуміло, чому до переліку спеціальностей, споріднених з військовим фахом, потрапили менеджерки, бібліотекарки, офіціантки, музеєзнавчині — сотні тисяч жінок. Від 18 до 60 років. Легше перерахувати професії, які не увійшли до переліку.

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Олександра — бухгалтерка, керує власною компанією. Поки міняти офіс з гарним видом на туманні перспективи військового обліку не поспішає. Чекає роз'яснень від держави.

"Зараз нам це просто не подобається, у нас всі напружені, і воно не сприяє довірі до держави абсолютно. Чи ми підемо стріляти — я не знаю, ми не вміємо", — каже бухгалтерка Олександра.

І це попри обіцянки від Міноборони, що силоміць нікого ставити під рушницю не будуть.

"За всю історію мобілізацій жодну із жінок не призвали без її волі", — зазначила радниця командувача Сухопутних військ України Олена Шевцова.

Чи ставатимуть на облік жінки?

Поки території військкоматів — порожні. Ми розпитали у дівчат, чи планують вони ставати на облік.

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"Сподіваюсь, що мене ніяк не зачепить".

"Ні, звичайно. А ви?"

А ось ми — спробували. Утім, далі дверей зайти не змогли.

"Це ви цей закон прочитали і вже прибігли ставати на облік? Закон держава прийняла, це дуже прекрасно, але інструкції і порядку ведення ще немає", — розповіли у військкоматі.

Процедура взяття на облік

В Міноборони кажуть, що процедура взяття на облік нічим не відрізнятиметься від чоловічої. Так би мовити, "гендерна рівність".

"Вона повинна, по-перше, повідомити свого керівника підприємства, по-друге, з'явитись до центру комплектування і для себе з'ясувати, чи підлягає вона військовому обліку. Майбутня військовозобов'язана пише заяву. Вона буде направлена для проходження лікарської комісії", — зазначив начальник Київського обласного територіального центру комплектування та підтримки Валерій Куценко.

Скільки жінок у ЗСУ?

Нині в українських збройних силах — до 30 тисяч жінок.

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"Я сама для себе захотіла, я з самого дитинства хотіла. Не тільки ж нашим дітям воювати, служити. Хтось повинен йти першим і подавати приклад", — каже військова Альона.

Ще понад 10 тисяч дівчат — військовозобов'язані.

"Я лікар, і на обліку стою понад п'ять років. У цьому абсолютно немає нічого страшного, просто один раз пройти медкомісію, взяти військовий квиток. Не тягне ніхто, вони ще думають, чи потрібна я в армії, чи не потрібна. Швидше за все, за фізичними параметрами я не підійду", — розповіла лікарка Еріка.

Спеціалісти, які не знадобляться

Навіщо до переліку обов'язкових до військового обліку жіночих професій додали майже всі, що існують, — незрозуміло. Пояснення від штабу командування Сухопутних військ, що у такий спосіб Міноборони вирішило порахувати жінок, яких можна використати для захисту держави, виглядає як анекдот. Не можуть пояснити нововведення і військові експерти.

"У нас за роки війни формується резерв, люди, які пройшли і брали участь у бойових діях, вони мають досвід військовий. Ми можемо мати близько мільйона осіб", — зазначив військовий експерт Олександр Мусієнко.

У списку — відомі жінки

Цікаво, що в цьому "мільйоні" багато відомих і впливових. Наприклад, "Слуга народу" Галина Третьякова має три підходящі спеціальності — інженер, фінансист, економіст. Перша леді Олена Зеленська за освітою архітектор — її професія теж в переліку. А ще — дружина міністра оборони, телеведуча з дипломом політолога Юлія Зорій. Всі вони мають з'явитися до військкоматів, та чи з'являться?

"Для когось закони мають рекомендаційний характер, а для когось необов'язкові", — каже адвокат Юрій Бауман.

Коли ставати на облік?

Стати на облік жінки мусять до кінця наступного року. І це зовсім не означає, що їх відправлятимуть на фронт або військові навчання.

"Це не призов на військову службу жінок військовозобов'язаних, сьогодні ніхто нікого не призиває на військову службу без їх згоди", — наголосив начальник управління персоналом штабу Командування Сухопутних військ України Роман Горбач.

Хто контролюватиме?

Контролювати, чи всі працівниці стали на облік, повинні роботодавці. Для "ухильниць" — солідний штраф.

"Для осіб, які мають стати на облік, штраф від 850 до 1700 гривень, а для роботодавців — максимальний штраф 5100 гривень", — розповів адвокат Юрій Бауман.

Експерти ж кажуть: треба не штрафувати, а коригувати список потенційних військовозобов'язаних.

"На сьогодні комусь треба воювати, а комусь працювати на цю армію, платити податки, забезпечувати зброєю, зарплати військовим. От про це треба думати", — наголосив військовий експерт Олександр Мусієнко.

І схоже, в Міноборони та профільному комітеті парламенту таки подумали і вирішили, що перелік скоротять. Коли і кого з нього викреслять — поки невідомо.

Які професії можуть прибрати?

Наші джерела в Міноборони повідомили, що список жіночих професій, перерахованих у гучному наказі про військовий облік, якщо й скорочуватиметься, то дуже несуттєво.

"Там точно не виявиться монахинь та танцівниць з нічних клубів. Всі інші повинні розуміти, що військовий облік – це можливість консолідувати країну у разі потреби. Крім того, жінки зможуть отримати базові навички щодо захисту себе та своєї сім'ї", – сказали нам у відомстві.

Своєю чергою ситуацію прокоментували військові експерти і спрогнозували, які спеціальності з великою ймовірністю будуть викреслені з гучного наказу 313.

"У списку потрібно залишити медиків, телефоністок, топографів, цивільних авіадиспетчерів, IT-фахівців, бухгалтерів, діловодів, метрологів, стандартизаторів. Тобто залишити потрібно всіх, хто знадобиться у військовій справі. Викреслювати можна журналісток, офіціантів, готельєрів, малярів, штукатурів, бібліотекарів", – вважає військовий експерт Олег Стариков.

На його думку, первісний список складався людьми, які не знайомі з поняттям мобілізаційної підготовки.

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