Задержание украинского режиссера в Италии: что ему угрожает и как будет защищать Украина (видео)

В Италии задержали украинского режиссера Евгения Лавренчука. Запрос на это подала Россия. Лавренчук работал в Москве до начала российской агрессии, затем вернулся в Украину и был главным режиссером Одесского оперного театра. Но россияне осудили его, мол, за мошенничество лет 10 назад. Что теперь грозит Лавренчуку и как его будет защищать Киев? Узнавала корреспондентка "Сегодня" Анастасия Крымова.

Детали задержания

15 декабря Евгений Лавренчук возвращался из Израиля в Украину. Режиссер взял билеты из Тель-Авива и должен был остановиться в итальянском Неаполе, а уже оттуда отправиться во Львов. Там он должен был вести вечер воспоминаний о режиссере Романе Виктюке. Но до Украины Лавренчук так и не добрался. Маршрут прервался в Италии. Только сейчас стало известно, что там Евгения Лавренчука задержали из-за запроса России на экстрадицию. Мол, 8 лет назад он совершил в России финансовое правонарушение. Но никаких деталей дела нет. В течение 60 суток Россия должна направить итальянским правоохранителям доказательства против Лавренчука, чтобы его могли экстрадировать. Противодействовать этому уже пытаются украинские консулы, пока адвокаты работают над смягчением меры пресечения.

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"Адвокат сейчас ищет возможность смягчить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Господин Евгений не имеет места жительства в Италии, поэтому родственники или адвокат должны снять жилье, чтобы показать, что ему есть где жить и он не собирается бежать", — говорит председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

Причина преследования

До 2014 Лавренчук действительно жил в Москве. Работал в польском театре. Покинул Россию после начала агрессии против Украины. Его мать Ирина говорит, что именно позиция по Крыму и Донбассу — и является настоящей причиной преследования ее сына.

"Ему предлагали российское гражданство, но он отказался. И как гражданин Украины он постоянно выражал свою гражданскую позицию о Крыме, об отношениях Украины с Россией", — рассказала мать режиссера Ирина Лавренчук.

После возвращения Лавренчук работал в Одесском театре оперы и балета. Но после того, как с ним не продлили контракта — ушел. Недавно получил работу в театральной студии Израиля.

Коллеги в махинации не верят

Те коллеги, которые хорошо знают режиссера, в его причастность к финансовым махинациям в России не верят

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"Я вчера срочно обратился к своим друзьям в театр Виктюка в Москве, и для них это просто шок", — говорит актер театра им. Леся Курбаса, друг Евгения Лавренчука Андрей Водичев.

"Учитывая, что это было 8 лет назад, и до сих пор к нему никаких претензий не было, это очень напоминает использование Интерпола, чтобы создать проблемы украинским гражданам за рубежом со стороны России", — отметил экономист, друг Евгения Лавренчука Борис Кушнирук.

Кремлевские махинации

И к таким манипуляциям Кремль прибегает не впервые. Несколько лет назад по подобной схеме в Польше задержали ветерана АТО и одного из лидеров УНА-УНСО Игоря Мазура. Тогда украинским дипломатам удалось вернуть его в Украину.

"Россия рассматривает у себя на территории те или иные моменты, далее — суд дает разрешение на задержание этого гражданина, на его международный розыск и соответственно на арест. После этого все выставляется по линии Интерпола", — говорит советник министра внутренних дел 2015-2021 годов Владимир Мартыненко.

Справка

По информации Википедии, Евгений Лавренчук — украинский, польский театральный режиссер, педагог. Соучредитель (2002) и художественный руководитель "Польского театра в Москве" (до 2014 г.) и "Школы актерского мастерства и режиссуры". Главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета. Ректор "Первой украинской школы театра и кино". Один из самых молодых режиссеров в мире — его режиссерский дебют был в 16 лет. Поставил более 30 спектаклей. Лауреат международных конкурсов и фестивалей в Европе. Осуществляет постановки, а также ведет активную педагогическую деятельность в Украине, Польше, Германии, Литве и Израиле. Автор методики преподавания актерского мастерства и режиссуры.

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