Затримання українського режисера в Італії: що йому загрожує та як захищатиме Україна (відео)

В Італії затримали українського режисера Євгена Лавренчука. Запит на це подала Росія. Лавренчук працював у Москві до початку російської агресії, потім повернувся в Україну і був головним режисером Одеського оперного театру. Та росіяни засудили його, мовляв, за шахрайство років 10 тому. Що тепер загрожує Лавренчуку і як його захищатиме Київ? Дізнавалася кореспондентка "Сьогодні" Анастасія Кримова.

Деталі затримання

15 грудня Євген Лавренчук повертався з Ізраїлю до України. Режисер взяв квитки з Тель-Авіву і мав зупинитися в італійському Неаполі, а вже звідти вирушити до Львова. Там він мав вести вечір спогадів про режисера Романа Віктюка. Але до України Лавренчук так і не дістався. Маршрут урвався в Італії. Лише зараз стало відомо, що там Євгена Лавренчука затримали через запит Росії на екстрадицію. Мовляв, 8 років тому він скоїв у Росії фінансове правопорушення. Але жодних деталей справи немає. Протягом 60 діб Росія має надіслати італійським правоохоронцям докази проти Лавренчука, аби його могли екстрадувати. Протидіяти цьому вже намагаються українські консули, поки адвокати працюють над пом'якшенням запобіжного заходу.

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"Адвокат зараз шукає можливість пом'якшити запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт. Пан Євген не має місця проживання в Італії, тому родичі чи адвокат мають зняти житло, щоб показати, що йому є де жити і він не збирається втікати", — каже голова Християнського товариства українців у Італії Олесь Городецький.

Причина переслідування

До 2014 Лавренчук дійсно жив у Москві. Працював у Польському театрі. Покинув Росію після початку агресії проти України. Його мати Ірина каже, що саме позиція щодо Криму та Донбасу — і є справжньою причиною переслідування її сина.

"Йому пропонували російське громадянство, але він відмовився. І як громадянин України він постійно висловлював свою громадянську позицію про Крим, про стосунки України з Росією", — розповіла мати режисера Ірина Лавренчук.

Після повернення Лавренчук працював у Одеському театрі опери та балету. Але після того, як з ним не подовжили контракту — пішов. Нещодавно отримав роботу в театральній студії Ізраїлю.

Колеги в махінації не вірять

Ті колеги, які добре знають режисера, у його причетність до фінансових махінацій у Росії не вірять

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"Я вчора терміново звернувся до своїх друзів в театр Віктюка в Москві, і для них це просто шок", — каже актор театру ім. Леся Курбаса, друг Євгена Лавренчука Андрій Водичев.

"Враховуючи, що це було 8 років тому, і до цього часу до нього ніяких претензій не було, це дуже нагадує використання Інтерполу, щоб створити проблеми українським громадянам за кордоном з боку Росії", — зазначив економіст, друг Євгена Лавренчука Борис Кушнірук.

Кремлівські махінації

І до таких маніпуляцій Кремль вдається не вперше. Кілька років тому за подібною схемою у Польщі затримали ветерана АТО та одного із лідерів УНА-УНСО Ігоря Мазура. Тоді українським дипломатам вдалося повернути його до України.

"Росія розглядає у себе на території ті чи інші моменти, далі — суд дає дозвіл на затримання цього громадянина, на його міжнародний розшук і відповідно на арешт. Після цього все виставляється по лінії Інтерполу", — каже радник міністра внутрішніх справ 2015-2021 років Володимир Мартиненко.

Довідка

За інформацією Вікіпедії, Євген Лавренчук — український, польський театральний режисер, педагог. Співзасновник (2002) і художній керівник "Польського театру в Москві" (до 2014 р.) і "Школи акторської майстерності та режисури". Головний режисер Одеського національного академічного театру опери та балету. Ректор "Першої української школи театру і кіно". Один з наймолодших режисерів у світі — його режисерський дебют був у 16 років. Поставив понад 30 вистав. Лауреат міжнародних конкурсів і фестивалів в Європі. Здійснює постановки, а також веде активну педагогічну діяльність в Україні, Польщі, Німеччині, Литві та Ізраїлі. Автор методики викладання акторської майстерності та режисури.

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