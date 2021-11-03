Женщина в Тернополе месяц жила с мертвыми родственницами. Новые подробности жуткой истории

В Тернополе более месяца тела двух женщин пролежали в квартире. Вместе с ними была едва живая родственница. От чего умерли мама с дочкой и почему никто не сообщал об этом — детали от корреспондента "Сегодня" Михаила Яремишина.

В квартире многоэтажки обнаружили два тела с признаками распада и гниения.

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"Судебно-медицинский эксперт не может установить причину смерти в связи с гнилостью тела. Нашли мертвецов лишь потому, что соседи пожаловались на вонь из квартиры на третьем этаже. Комиссионно было открыто, то есть выбита эта дверь. Открыв дверь сотрудники полиции, свидетели, соседи увидели, что там были женщины. Две из них были мертвы, а одна женщина была жива", — рассказал представитель управления Нацполиции в Тернопольской области Сергей Крета.

Живая! Рядом с останками двух человек еле дышала 55-летняя Люба. Все это время она была одна. Закрыта. Рядом с двумя покойницами.

"Поступила в крайне тяжелом состоянии. На первое место была выражена элементарная кахексия, элементарная мышечная потеря, видно, что очень длительное голодание. Артериальное давление низкое — 60 на 40. Без сознания", — говорит заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Тернопольской больницы скорой помощи Петр Комар.

Уже несколько дней врачи борются за жизнь пациентки. Весит Люба менее тридцати килограммов. Кормят ее через зонд и венозно.

"Состояние ее остается тяжелое, идет борьба за жизнь. Она крайне тяжелая, но с незначительным улучшением. Она уже в сознании, называет свое имя и артериальное давление поднялось — 100 на 60", — рассказал врач Петр Комар.

В квартире рядом с Любой месяц лежали тела ее мамы Стефании и младшей сестры Людмилы. Вскрытие показало, что умерли они от истощения.

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"Я в конце сентября ее видела еще. Ту, что выжила. Видела раньше каждый день, она выходила за продуктами, выходила в магазин всегда", — говорит соседка Оксана Боберский.

А еще говорят, что семья была нелюдима и в последнее время присоединилась к какой-то секте.

"Почтальонша приходила и пенсию приносила. Люди не открывали, то надо было бить тогда тревогу. Мы же также не можем знать, может они куда-то уехали. Когда-то к ним приезжали машины какие-то", — рассказала соседка Оксана Боберская.

По меньшей мере неделю Люба еще будет в реанимации. После этого, возможно, сможет прояснить хоть что-то о последних днях жизни своих родных. Сегодня маму и дочку провели в последний путь. Полицейские по факту смерти начали уголовное производство и выясняют все обстоятельства смерти женщин и даже причастность к этой таинственной секты.

В Херсонской области загадочно умер полицейский

В Херсонской области в лесу нашли повешенным сотрудника Управления патрульной полиции.

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