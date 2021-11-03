Жінка у Тернополі місяць жила з мертвими родичками. Нові подробиці моторошної історії

У Тернополі понад місяць тіла двох жінок пролежали у квартирі. Разом із ними була ледь жива родичка. Від чого померли мама з донькою та чому ніхто не повідомляв про це — деталі від кореспондента "Сьогодні" Михайла Яремишина.

У квартирі багатоповерхівки виявили два тіла з ознаками розпаду та гниття.

Реклама

"Судово-медичний експерт не може встановити причину смерті у зв’язку з гнилістю тіла. Знайшли мерців лише тому, що сусіди поскаржились на сморід з квартири на третьому поверсі. Комісійно було відчинено, тобто вибито ці двері. Відкривши двері працівники поліції, свідки, сусіди побачили, що там були жінки. Дві з них були мертві, а одна жінка була жива", — розповів речник управління Нацполіції в Тернопільській області Сергій Крета.

Жива! Поряд з останками двох людей ледве дихала 55-річна Люба. Увесь цей час вона була сама. Зачинена. Поряд з двома покійницями.

"Поступила у вкрай важкому стані. На перше місце була виражена елементарна кахексія, елементарна м'язова втрата, видно, що дуже тривале голодування. Артеріальний тиск низький — 60 на 40. Непритомна", — каже завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Тернопільської лікарні швидкої допомоги Петро Комар.

Уже кілька днів лікарі борються за життя пацієнтки. Важить Люба менш як тридцять кілограмів. Годують її через зонд та венозно.

"Стан її залишається важкий, йде боротьба за життя. Вона вкрай важка, але з незначним покращенням. Вона стала притомною, називає своє ім’я та артеріальний тиск піднявся — 100 на 60", — розповів лікар Петро Комар.

У квартирі поряд з Любою місяць лежали тіла її мами Стефанії та молодшої сестри Людмили. Розтин засвідчив, що померли вони від виснаження.

Реклама

"Я в кінці вересня її бачила ще. Ту, що вижила. Бачила раніше кожен день, вона виходила за продуктами, виходила в магазин завжди", — каже сусідка Оксана Боберська.

А ще кажуть, що сім’я була відлюдькувата і останнім часом приєдналася до якоїсь секти.

"Поштарка приходила і пенсію приносила. Люди не відкривали, то треба було бити тоді на сполох. Ми ж також не можемо знати, може вони кудись поїхали. Колись до них приїздили машини якісь", — розповіла сусідка Оксана Боберська.

Щонайменше тиждень Люба ще буде у реанімації. Після цього, можливо, зможе прояснити бодай щось про останні дні життя своїх рідних. Сьогодні маму і доньку провели в останню путь. Поліцейські за фактом смерті розпочали кримінальне провадження і з'ясовують усі обставини смерті жінок та навіть причетність до цього таємничої секти.

У Херсонській області загадково помер поліцейський

У Херсонській області у лісі знайшли повішеним співробітника Управління патрульної поліції.

Реклама

59-річний чоловік під час прогулянки лісом виявив тіло повішеного чоловіка. Під час виїзду на місце події слідчо-оперативної групи з'ясувалося, що померлий — 32-річний співробітник Управління патрульної поліції в Херсонській області. На місце відразу виїхало керівництво обласного главку поліції, Управління патрульної поліції та представники Управління внутрішньої безпеки. Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено.

Читайте також Літнього одесита виписали з лікарні після коронавірусу з розбитою головою. Чоловік помер через добу.