Жизнь без интернета: почему в украинских деревнях до сих пор нет доступа к Всемирной сети

Сможете ли вы без интернета? Половина опрошенных своей жизни без этого не представляет. Еще каждому третьему отказаться от Всемирной сети будет трудно. Такое исследование провела компания Gradus Research. Ежедневно к интернету свои устройства подключают 95 процентов опрошенных: ищут там информацию, общаются, платят коммунальные услуги, работают, учатся и совершают покупки. Для большинства — это повседневность, для кого-то — лишь мечта. 15 тысяч сел в Украине до сих пор не имеют скоростного интернета. Без него живут более 3 миллионов человек. Корреспондентка "Сегодня" Юлия Бабак всего час ехала от Кропивницкого, чтобы найти село, в котором люди рады хоть какой-то связи.

От Кропивницкого до села Благодатное 70 километров. Здесь живут более пятисот жителей, есть детский сад, школа. А вот стабильной связи не хватает. Ни электронных учебников, ни подсказок к домашним заданиям. Подсмотреть решение к задачам в сети школьникам почти нереально. Жительница села Надежда Солодка вспоминает свою школьную программу пока учит уроки с дочкой второклассницей. Приходится все делать самостоятельно, по учебникам.

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Старшеклассникам в этом плане сложнее.

"Было дистанционное, детям было тяжело. Не все дети выполняли домашнее задание, не было возможности", — рассказала школьница Татьяна Хмелик.

Более половины жителей Кировоградской области до сих пор ждет проводной интернет. Особенно люди в маленьких отдаленных селах, ведь там мобильный интернет работает часто со сбоями.

"Мы обращались уже столько раз, то перезагрузите, то еще что-то сделайте. Мы ждем кабельный интернет", — говорит учительница Светлана Сахно.

Когда появится интернет в деревне?

Скоростной интернет по оптическому волокну придет в Благодатное совсем скоро. Кабель связисты уже проложили. Теперь в деревне тянут провода по домам. В этом году в Кировоградской области кабели с интернетом связисты протащили до 15 сел. Прокладывают еще для шести.

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В Украине с начала года компания "Укртелеком" провела уже 8 тысяч километров кабеля. Это доступ к скоростному интернету для полутора миллионов человек. Развитие оптической сети страны, которая будет работать десятилетиями, "Укртелекому" стоило пол миллиарда гривен. Особое внимание уделяется качеству работ.

"Можно сделать дешевле, как говорится бросить по веткам кабель, и это может привести к тому, что через месяц, через два услуги не будет. Когда кабель прокладывается в земле, он более защищен. Мы продолжаем свою работу по цифровизации государства для всех жителей, независимо от того, что в большом городе они живут или в селе", — рассказал представитель АО "Укртелеком" Михаил Шуранов.

Люди в этом селе верят, что благодаря качественной связи больше молодежи будет оставаться здесь. И сельское хозяйство будет развиваться, и современные популярные профессии.

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