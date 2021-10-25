Життя без інтернету: чому в українських селах досі немає доступу до Всесвітньої мережі

Чи зможете ви без інтернету? Половина опитаних свого життя без цього не уявляє. Ще кожному третьому відмовитися від Всесвітньої мережі буде важко. Таке дослідження провела компанія Gradus Research. Щодня до інтернету свої пристрої підключають 95 відсотків опитаних: шукають там інформацію, спілкуються, сплачують комунальні послуги, працюють, навчаються і здійснюють покупки. Для більшості – це повсякденність, для когось – лише мрія. 15 тисяч сіл в Україні й досі не мають швидкісного інтернету. Без нього живуть понад 3 мільйони людей. Кореспондентка "Сьогодні" Юлія Бабак лише годину їхала від Кропивницького, щоб знайти село, в якому люди раді бодай якомусь зв’язку.

Від Кропивницького до села Благодатне 70 кілометрів. Тут мешкають понад п’ятсот жителів, є дитячий садок, школа. А от стабільного зв’язку бракує. Ні електронних підручників, ні підказок до домашніх завдань. Підглянути рішення до задач в мережі школярам майже нереально. Жителька села Надія Солодка згадує свою шкільну програму поки вчить уроки з донькою другокласницею. Доводиться все робити самостійно, по книжках.

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Старшокласникам у цьому плані складніше.

"Було дистанційне, дітям було тяжко. Не всі діти виконували домашнє завдання, не було можливості", — розповіла школярка Тетяна Хмелик.

Більш ніж половина жителів Кіровоградської області досі чекає на дротовий інтернет. Особливо люди в маленьких віддалених селах, адже там мобільний інтернет працює часто зі збоями.

"Ми зверталися вже стільки раз, то перезавантажте, то ще щось зробіть. То ми чекаємо кабельний інтернет", — каже вчителька Світлана Сахно.

Коли з'явиться інтернет у селі?

Швидкісний інтернет по оптичному волокну прийде в Благодатне зовсім скоро. Кабель зв'язківці вже проклали. Тепер в селі тягнуть дроти по хатах. Цього року на Кіровоградщині кабелі з інтернетом зв’язківці протягли до 15 сіл. Прокладають ще для шести.

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В Україні з початку року компанія "Укртелеком" провела вже 8 тисяч кілометрів кабелю. Це доступ до швидкісного інтернету для півтора мільйона людей. Розбудова оптичної мережі країни, що працюватиме десятиліття, "Укртелекому" коштувала пів мільярда гривень. Особлива увага приділяється якості робіт.

"Можна зробити дешевше, як то кажуть кинути по гілках кабель, і це може призвести до того, що через місяць, через два, послуги не буде. Коли кабель прокладається в землі, він є більш захищений. Ми продовжуємо свою роботу по цифровізації держави для всіх мешканців, незалежно від того, що у великому місті вони живуть чи у селі", — розповів речник АТ "Укртелеком" Михайло Шуранов.

Люди в цьому селі вірять, що завдяки якісному зв’язку більше молоді залишатиметься тут. І сільське господарство розвиватиметься, і сучасні популярні професії.

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