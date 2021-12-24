Бустерная доза от COVID-19: когда смогут привиться украинцы (видео)

Сейчас третью дозу могут получить только медики и работники интернатов

В Украине разрешили бустерную дозу вакцины от ковида. Правда, она будет не для всех. Третий укол смогут получить медики и работники интернатов, которые общаются с уязвимыми группами населения. А вот когда право на дополнительную дозу получит остальные украинцы? Об этом узнала корреспондентка "Сегодня" Анна Брикова.

Третья доза — для кого?

Двух может быть маловато. Более полтысячи украинцев уже получили третью, дополнительную или бустерную дозу вакцины. Речь идет в основном о людях со слабым иммунитетом из-за хронических болезней.

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Иван с Полтавщины как раз относится к группе риска. Через онкогематологический диагноз. Поэтому мужчина долго не думал.

"Поехал в свой пункт вакцинации, сказал им об этом приказе и они, пожалуй, меня одного из первых на этом пункте вакцинации вакцинировали третьей дозой", — рассказывает житель Полтавской области Иван Зеленский.

Эта доза не бустерная, а дополнительная. Такую получить могут украинцы с ослабленным иммунитетом. Речь идет о ВИЧ-инфицированных, больных некоторых форм онкозаболеваний или тех, кто проходил терапию. Ведь после двух прививок защита от ковида могла не сформироваться должным образом. Иван говорит, что третья прививка была без особых осложнений.

"Немножко поднялась температура, 37,2 где-то была. Я выпил 400 мг ибупрофена и все побочные действия исчезли", — говорит Иван Зеленский.

Говорит, это лучше, чем тяжелое течение недуга, шанс на который только повышает собственная болезнь.

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Когда можно сделать третью дозу?

Согласно приказу Минздрава, дополнительную вакцину могут уколоть уже через 28 дней после двух прививок, чтобы сформировать иммунитет ослабленного пациента. Впрочем, в COVID-сертификатах таких доз не будут обозначать, в отличие от бустерных. Ими в Минздраве решили первыми вакцинировать медиков.

"Бустерная доза необходима для тех, у кого с течением времени иммунная защита уже теряется. Мы говорим о медработниках, которые вакцинировались в начале кампании", — рассказывает заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Александр Заика.

Получить бустерную дозу первыми разрешили и работникам интернатов, если с последней прививки прошло пол года. Будут использовать исключительно Moderna или Pfizer, независимо от предыдущих препаратов.

Двух доз достаточно?

Пока одни специалисты настаивают на уместности кампании, особенно перед новыми волнами эпидемии, другие — настроены скептически.

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"Вирус меняется, а вакцина не меняется. Мы вводим 3-4-5-6 доз... Чтобы не тяжело заболеть и двух доз достаточно", — отметила вирусолог Алла Мироненко.

С этим не соглашаются за рубежом. В США и многих странах Европы бустерные третьи дозы получают уже все желающие. Более того, в Израиле приглашают уже с этого воскресенья и на четвертую.

Когда будут делать в Украине всем желающим?

А вот в Украине о бустерной дозе для всех желающих подумают уже, как говорится, "после праздников". Ранее в Министерстве здравоохранения старт анонсировали ориентировочно в январе. Однако, для этого должна быть привита половина взрослого населения. У нас пока лишь 40% — мало для начала новой вакцинальной кампании. Эксперты говорят, что вслед за медиками и работниками интернатов, далее в очереди на бустер будут следующие группы риска. Например, военные, люди в возрасте 80+ и педагоги.

Чехия изменила правила въезда для украинцев из-за COVID-19

От 27 декабря, чтобы въехать в Чехию, нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста даже для привитых двумя дозами вакцины. Для иностранцев, имеющих разрешение на постоянное проживание в Чехии, это правило начнет действовать с 3 января.

На сегодня въезд в Чехии разрешено украинцам, которые прошли полный курс прививок вакциной, сертифицированной Европейским агентством по лекарственным средствам, а именно: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield – при условии, что после второй вакцинации дозой прошло не менее 14 дней.

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