Бустерна доза від COVID-19: коли зможуть зробити щеплення українці (відео)

Нині третю дозу можуть отримати лише медики та працівники інтернатів

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини від ковіду. Щоправда, вона буде не для всіх. Третій укол зможуть отримати медики та працівники інтернатів, які спілкуються з вразливими групами населення. А от коли право на додаткову дозу отримає решта українців? Про це дізналася кореспондентка "Сьогодні" Анна Брикова.

Третя доза — для кого?

Двох може бути замало. Більш як півтисячі українців вже отримали третю, додаткову або бустерну дозу вакцини. Йдеться здебільшого про людей зі слабким імунітетом через хронічні хвороби.

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Пан Іван з Полтавщини саме належить до групи ризику. Через онкогематологічний діагноз. Тож чоловік довго не думав.

"Поїхав у свій пункт вакцинації, сказав їм про цей наказ і вони, мабуть, мене одного з перших на цьому пункті вакцинації вакцинували третьою дозою", — розповідає житель Полтавської області Іван Зеленський.

Ця доза не бустерна, а додаткова. Таку отримати можуть українці з ослабленим імунітетом. Йдеться про ВІЛ-інфікованих, недужих на деякі форми онкохвороб або тих, хто проходив терапію. Адже після двох щеплень захист від ковіду міг не сформуватися належним чином. Іван каже, що третє щеплення було без особливих ускладнень.

"Трішки піднялася температура, 37,2 десь була. Я випив 400 мг ібупрофену і всі побічні дії зникли", — каже Іван Зеленський.

Каже, це краще, аніж тяжкий перебіг недуги, шанс на який лише підвищує власна хвороба.

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Коли можна зробити третю дозу?

Згідно з наказом МОЗ, додаткову вакцину можуть уколоти вже за 28 днів після двох щеплень, аби сформувати імунітет ослабленого пацієнта. Утім, у COVID-сертифікатах таких доз не позначатимуть, на відміну від бустерних. Ними в МОЗ вирішили першими вакцинувати медиків.

"Бустерна доза необхідна для тих, в кого з плином часу імунний захист вже втрачається. Ми говоримо про медпрацівників, які вакцинувалися на початку кампанії", — розповідає завідувач відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я МОЗ Олександр Заїка.

Отримати бустерну дозу першими дозволили й працівникам інтернатів, якщо з останнього щеплення минуло пів року. Використовуватимуть винятково Moderna або Pfizer, незалежно від попередніх препаратів.

Двох доз достатньо?

Поки одні фахівці наполягають на доречності кампанії, надто перед новими хвилями епідемії, інші — налаштовані скептично.

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"Вірус змінюється, а вакцина не змінюється. Ми вводимо 3-4-5-6 доз... Щоб не тяжко захворіти і двох доз достатньо", — зазначила вірусологиня Алла Мироненко.

З цим не погоджуються за кордоном. У США та багатьох країнах Європи бустерні треті дози отримують уже всі охочі. Ба більше, в Ізраїлі запрошують уже з цієї неділі і на четверту.

Коли робитимуть в Україні всім охочим?

А от в Україні про бустерну дозу для всіх охочих подумають уже, як-то кажуть, "після свят". Раніше в Міністерстві охорони здоров'я старт анонсували орієнтовно у січні. Однак, для цього має бути щеплена половина дорослого населення. В нас поки лише 40% — замало для початку нової вакцинальної кампанії. Експерти кажуть, що услід за медиками і працівниками інтернатів, далі в черзі на бустер будуть наступні групи ризику. Наприклад, військові, люди віком 80+ та освітяни.

Чехія змінила правила в'їзду для українців через COVID-19

Від 27 грудня, щоб в'їхати в Чехію, потрібно мати негативний результат ПЛР-тесту навіть від щеплених двома дозами вакцини. Для іноземців, які мають дозвіл на постійне проживання в Чехії, це правило почне діяти з 3 січня.

На сьогодні в’їзд до Чехії дозволено українцям, які пройшли повний курс щеплення вакциною, сертифікованою Європейською агенцією з лікарських засобів, а саме: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield – за умови, що після вакцинації другою дозою минуло щонайменше 14 днів.

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