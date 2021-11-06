Эксперимент в красной зоне: проверяют ли у людей COVID-сертификаты

Сейчас чтобы попасть в некоторые общественные места в Украине, нужен сертификат о вакцинации от коронавируса

Корреспондентка "Сегодня" Анастасия Блищик отправилась в рейд со скрытой камерой проверить — требуют ли и проверяют ли COVID-сертификаты в красной зоне. Была в метро, ресторанах и торговых центрах. Встретила ли где-то добросовестных владельцев? Результаты ее проверки, мягко говоря, удивляют.

Ситуация в Киеве

Киев в "красной" карантинной зоне. В торговые центры, заведения питания, спортзалы — без сертификатов о вакцинации попасть невозможно. По крайней мере это мы видели в первый день действия жестких ограничений. Только в транспорте документы проверяли выборочно. Так продолжают ли сегодня контролировать соблюдение карантинных требований охранники и патруль?

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Корреспондентка "Сегодня" отправляется в торговый центр. На входе написано: без защитной маски заходить нельзя. Но ради эксперимента на несколько минут масочный режим игнорирует. На входе — охранник. Но замечания не делает. Сертификата о вакцинации тоже не просит.

Журналистка решает зайти в обувной магазин. Внутри кроме продавщицы никого. Она радушно встречает, спрашивает о сертификате. Корреспондентка, в свою очередь, говорит, что забыла дома. Женщина поверила на слово. Даже на территории, где продают еду — всем безразлично к нарушителям карантина. Еще и охранник всем своим видом демонстрирует: ему не до нарушителей.

Между тем в сердце столицы без сертификатов или ПЦР-тестов в большинство заведений питания не пропускают. Но есть и те, кому безразлично на сертификат.

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В столичном метро, если сравнивать с первым днем карантина — многолюдно. Большинство — без масок. Коллега корреспондентки "Сегодня" Юрий, чтобы напомнить всем, что коронавирус никуда не исчез, имитирует, что болен. Но в вагоне никто и глазом не повел. Сертификаты в столичной подземке проверяют выборочно.

Ситуация в других городах Украины

Одесса тоже находится в красной зоне. Журналистку "Сегодня" спокойно впустили в торговый центр. Внутри даже не спрашивали о наличии сертификата. Большинство продавцов непродовольственных магазинов – невакцинированных внутрь пропускать не рискуют. Но и вниманием не обделяют. Боятся потерять клиентов, поэтому предлагают альтернативный вариант — приобрести необходимый товар на сайте.

Те, кого такие условия не устраивают — едут на рынок. Здесь карантинные правила вообще неписаные. Продавцы без масок, сертификатов у покупателей не спрашивают и приглашают на примерку вещей.

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Кроме журналистов, за нарушителями повсеместно охотится полиция и Госпродпотребслужба. И официальные рейды от проверок со скрытыми камерами все же отличаются. Как только люди видят правоохранителей — сразу достают необходимые документы и соблюдают карантинные нормы. В Минздраве уже спрогнозировали: жесткий карантин в Украине продлится еще минимум три недели.

Еще одна область переходит в красную зону

Волынская область с 8 ноября перейдет в красную зону карантина. Такое решение приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС 5 ноября из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе. Большинство ограничений будут действовать только для непривитых.

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