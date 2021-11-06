Експеримент у "червоній зоні": чи перевіряють у людей COVID-сертифікати

Нині щоб потрапити у деякі громадські місця в Україні, потрібен сертифікат про вакцинацію від коронавірусу

Кореспондентка "Сьогодні" Анастасія Блищик відправилася у рейд з прихованою камерою перевірити — чи вимагають і чи перевіряють COVID-сертифікати у "червоній зоні". Була у метро, ресторанах та торгових центрах. Чи зустріла десь сумлінних власників? Результати її перевірки, м'яко кажучи, дивують.

Ситуація у Києві

Київ у "червоній" карантинній зоні. До торговельних центрів, закладів харчування, спортзалів — без сертифікатів про вакцинацію потрапити неможливо. Принаймні це ми бачили першого дня дії жорстких обмежень. Лише в транспорті документи перевіряли вибірково.То чи продовжують сьогодні контролювати дотримання карантинних вимог охоронці та патруль?

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Кореспондентка "Сьогодні" вирушає до торговельного центру. На вході написано: без захисної маски заходити не можна. Та заради експерименту на кілька хвилин масковий режим ігнорує. На вході — охоронець. Та зауваження не робить. Сертифіката про вакцинацію теж не просить.

Журналістка вирішує зайти у взуттєвий магазин. Всередині окрім продавчині — нікого. Вона радо зустрічає, питає про сертифікат. Кореспондентка, у свою чергу, каже, що забула вдома. Жінка повірила на слово. Навіть на території, де продають їжу — усім байдуже до порушників карантину. Ще й охоронець усім своїм виглядом демонструє: йому не до порушників.

Тим часом у серці столиці без сертифікатів чи ПЛР-тестів до більшості закладів харчування не пропускають. Але є й ті, кому байдуже на сертифікат.

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У столичному метро, якщо порівнювати з першим днем карантину — велелюдно. Більшість — без масок. Колега кореспондентки "Сьогодні" Юрій, аби нагадати усім, що коронавірус нікуди не зник, імітує, що хворий. Але у вагоні ніхто й оком не повів. Сертифікати у столичній підземці перевіряють вибірково.

Ситуація в інших містах України

Одеса теж перебуває у "червоній зоні". Журналістку "Сьогодні" спокійно впустили в торговельний центр. Всередині навіть не питали про наявність сертифіката. Більшість продавців непродовольчих магазинів – невакцинованих всередину пропускати не ризикують. Але й увагою не обділяють. Бояться втратити клієнтів, тож пропонують альтернативний варіант — придбати необхідний товар на сайті.

Ті, кого такі умови не влаштовують — їдуть на ринок. Тут карантинні правила взагалі неписані. Продавці без масок, сертифікатів у покупців не питають та запрошують на примірку речей.

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Окрім журналістів, за порушниками повсюдно полює поліція і Держпродспоживслужба. Та офіційні рейди від перевірок з прихованими камерами все ж відрізняються. Щойно люди бачать правоохоронців — одразу дістають необхідні документи та дотримуються карантинних норм. У МОЗ вже спрогнозували: жорсткий карантин в Україні триватиме іще щонайменше три тижні.

Ще одна область переходить в "червону зону"

Волинська область з 8 листопада перейде в "червону зону" карантину. Таке рішення ухвалила Державна комісія ТЕБ та НС 5 листопада через складну ситуацію з коронавірусом у регіоні. Більшість обмежень будуть діяти лише для невакцинованих.

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