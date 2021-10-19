Коронавирус в Украине: соблюдают ли в красной зоне карантинные ограничения?

В некоторых областях за соблюдением карантинных ограничений следят COVID-патрули

Торговые центры, школы, спортзалы и рынки, кроме продовольственных, могут работать, если 100% персонала и посетителей имеют сертификаты. В этих документах указан полный курс вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, и только с сертификатом разрешено добраться из одной области в другую. Но везде ли соблюдают карантин — проверяли журналисты "Сегодня".

Эпицентром коронавируса стала Одесская область. Несмотря на большое количество инфицированных, общественный транспорт полностью забит пассажирами без масок. Те, кто приехал в Одессу из других областей, говорят, сертификата или результата теста никто не спрашивал.

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Спортзалы открыты. Там говорят, что у сотрудников полный курс вакцинации. В некоторых торговых центрах начали требовать справки при входе. В ресторанах тоже просят сертификат или подтверждение отрицательного результата теста. Без этих документов свободно сидеть можно только не на террасах.

Похожая ситуация и в Днепре. Работают и торговые центры, и непродовольственные рынки. Купить можно все — от литературы до сантехники. Сертификат об обеих прививках согласился предоставить лишь один продавец.

"Не было еще покупателей. Вот сертификат, вот паспорт специальный. Я стою один, на расстоянии. Это как отдельная торговая точка", — говорит продавец книжного ларька Владимир Литовченко.

Еще один красный город — Запорожье. Общественный транспорт курсирует по обычному графику. Проезд по справкам о прививках мэрия пока не внедрила. Водителей предупредили, что перевозить должны только пассажиров на местах для сидения и обязательно в масках. В высших учебных заведениях — дистанционное обучение. Школьники на каникулах до 1 ноября. Соблюдают ли городские учреждения и запорожцы карантинные правила — будут проверять COVID-патрули.

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В Херсоне такие патрули уже работают и выписывают штрафы. Среди основных нарушителей — работники промышленных магазинов, которые работают без COVID-сертификатов. Перед журналистами и патрульными закрывают двери.

"Закрывают, например, на швабру. Будто они не работают, а работают на доставку. Фиксировать это можно только не в спецодежде, если изображать из себя покупателя", — говорит старший участковый Херсонского управления Нацполиции Украины Максим Шершень.

В красной Донецкой области заполненность ковидных отделений уже превышает 80%. Общественный транспорт в Краматорске работает без изменений, однако вход только в масках. Так же и в крупных магазинах.

В Мариуполе жители массово начали вакцинироваться. Чтобы получить прививки, люди часами стоят в огромных очередях.

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"Сейчас инфраструктура, которая открыта для вакцинации, насчитывает около трех тысяч пунктов прививок. Также работает около одной тысячи мобильных бригад, которые у нас используются именно для удаленных мест, а также центры массовой вакцинации, которые работают на уровне крупных городов", — рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В Минздраве ожидают, что пик заболеваемости COVID-19 начнется в конце октября или в начале ноября. В ведомости предупреждают, что вскоре красных областей станет больше.

Оранжевая зона в Украине

В Украине оранжевой зоне соответствуют Киев и 13 областей. В красной зоне эпидемической опасности находятся 5 регионов.

Так, в оранжевой зоне соответствуют следующие области: Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области и город Киев.

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