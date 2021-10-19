Коронавірус в Україні: чи дотримуються в "червоній зоні" карантинних обмеженнь?

У деяких областях за дотриманням карантинних обмежень слідкують COVID-патрулі

Торгові центри, школи, спортзали та базари, крім продовольчих, можуть працювати, якщо 100% персоналу та відвідувачів мають сертифікати. У цих документах зазначено повний курс вакцинації або негативний ПЛР-тест, і тільки з сертифікатом дозволено дістатися з однієї області до іншої. Та чи усюди дотримуються карантину — перевіряли журналісти "Сьогодні".

Епіцентром коронавірусу стала Одеська область. Попри велику кількість інфікованих, громадський транспорт вщент забитий пасажирами без масок. Ті, хто приїхав до Одеси з інших областей, кажуть, сертифікату або результату тесту ніхто не питав.

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Спортзали відчинені. Там кажуть, що у співробітників повний курс вакцинації. У деяких торговельних центрах почали вимагати довідки при вході. У ресторанах теж просять сертифікат або підтвердження негативного результату тесту. Без цих документів вільно сидіти можна лише не терасах.

Схожа ситуація й у Дніпрі. Працюють і ТРЦ, і непродовольчі ринки. Купити можна будь-що — від літератури до сантехніки. Сертифікат про обидва щеплення погодився надати лише один продавець.

"Не було ще покупців. Ось сертифікат, ось паспорт спеціальний. Я стою один, на відстані. Це як окрема торгова точка", — каже продавець книжкової ятки Володимир Литовченко.

Ще одне "червоне" місто — Запоріжжя. Громадський транспорт курсує за звичайним графіком. Проїзд за довідками про щеплення мерія поки не впровадила. Водіїв попередили, що перевозити мають лише пасажирів на місцях для сидіння та обов'язково у масках. У вищих навчальних закладах — дистанційне навчання. Школярі на канікулах до 1 листопада. Чи дотримуються міські заклади та запоріжці карантинні правила — перевірятимуть COVID-патрулі.

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У Херсоні такі патрулі вже працюють та виписують штрафи. Серед основних порушників — робітники промислових магазинів, які працюють без COVID-сертифікатів. Перед журналістами та патрульними зачиняють двері.

"Зачиняють, наприклад, на швабру. Ніби вони не працюють, а працюють на доставку. Фіксувати це можна лише не у спецодязі, якщо вдати з себе покупця", — каже старший дільничий Херсонського управління Нацполіції України Максим Шершень.

У "червоній" Донеччині заповненість ковідних відділень уже перевищує 80%. Громадський транспорт у Краматорську працює без змін, однак вхід лише у масках. Так само й у великих магазинах.

У Маріуполі жителі масово почали вакцинуватися. Аби отримати щеплення люди годинами стоять у величезних чергах.

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"Зараз інфраструктура, яка відкрита для вакцинації, налічує близько трьох тисяч пунктів щеплень. Також працює біля однієї тисячі мобільних бригад, які в нас використовуються саме для віддалених місць, а також центри масової вакцинації, які працюють на рівні великих міст", — розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

У МОЗ очікують, що пік захворюваності на COVID-19 розпочнеться наприкінці жовтня або на початку листопада. У відомості попереджають, що невдовзі "червоних" областей стане більше.

"Помаранчева зона" в Україні

В Україні "помаранчевій зоні" відповідають Київ і 13 областей. У "червоній зоні" епідемічної небезпеки перебувають 5 регіонів.

Так, "помаранчевій зоні" відповідають наступні області: Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області та місто Київ.

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