Музей "Голоса мирных" продолжает собирать истории свидетелей войны на Донбассе (видео)

Дети делятся своими воспоминаниями и получают за это подарки

Мы и дальше рассказываем о первом дне войны глазами тех, кого она задела лично. Страшными воспоминаниями в конкурсе эссе "Один день" делятся очевидцы событий на востоке. Почти две тысячи школьников из четырех областей Украины прислали свои эмоциональные работы. Лучшие авторы получают заслуженные подарки.

История Дмитрия

Несмотря на то, что покинул Донецк более семи лет назад, Дмитрий до сих пор скучает по родному городу.

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"Для меня это ассоциация с шахтерами, курганы, ты смотришь на них — у тебя прямо мурашки по коже. И песни все Донецкие очень атмосферные, очень важное значение для меня имеют", — говорит переселенец Дмитрий Жургур.

В Харьков Дмитрий с семьей переехал из-за войны. Уже здесь не стало его бабушки. Человека, который был рядом всю жизнь, с которым были очень теплые и близкие отношения.

"И человек, который каждый день находится с тобой, и вдруг она заболела серьезно. Стрессов было много, и с переездом, тем более она там всю жизнь прожила, я думаю, это повлияло очень", — рассказывает Дмитрий Жургур.

На парня также повлияли события в родном городе. На всю жизнь запомнился один день.

"Был один день, который я очень хорошо запомнил, и в который я понял, что это война. Мы заехали с папой на заправку, я сидел в машине один, и тут как бабахнуло, как грохнуло. Я сразу упал в машине", — вспоминает Дмитрий Жургур.

Участие в конкурсе эссе

Чтобы поделиться воспоминаниями парень принял участие в конкурсе эссе "Один день" от Фонда Рината Ахметова. И стал призером!

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"Свою историю, которую он изложил в эссе — это, конечно, его живая рана, и надеемся, что этот посыл найдет отклик в сердцах других людей и членов жюри, в частности", — говорит учительница Дмитрия Юлия Радченко.

Призерам — подарки!

Почти из двух тысяч работ старшеклассников жюри отобрало 24. Их авторов поощрили ценными призами.

"Он очень радовался презенту от Фонда Рината Ахметова, но сказал мне по секрету, что он это делал не ради приза, он это делал ради того, чтобы мир узнал его историю. Этот флешмоб "Один день" он попал в цель", — отметил амбассадор Фонда Рината Ахметова Максим Сикора.

"Голоса мирных"

Воспоминания Дмитрия войдут в музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Это единственная уникальная платформа по сбору историй тех, кто видел войну своими глазами.

"Я очень рад, что лично меня приехали поздравить, для меня это огромная честь. Я хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова. Он делает очень много для людей, и не только дает возможность писать, а еще и награждает призами, что очень приятно", — говорит переселенец Дмитрий Жургур.

Помощь людям

С начала боевых действий на Донбассе фонд помог выжить 3,5 миллионам людей. Благодаря программе "Гуманитарный Штаб Рината Ахметова" удалось избежать гуманитарной катастрофы.

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Сверхважный проект

Музей Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных" – это проект мирового масштаба. Фонд планирует собрать 100 000 свидетельств мирных жителей Донбасса к 2025 году.

"Это общая картина очень важна для нас не только как для фонда, но и для страны в целом. Потому что из этих показаний понемногу формируется коллективная память", — подчеркнула член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Предотвращение гуманитарной катастрофы на Донбассе благодаря работе Фонда Рината Ахметова также войдет в историю преодоления событий на востоке страны, спасая более миллиона человек.

"Проект "Голоса мирных" — это проект о важных моментах истории тех людей, которые столкнулись с войной лично. Это проект о мыслях, о чувствах, о которых не нужно забывать ни в коем случае", — подчеркнула жительница Авдеевки Оксана Борисова.

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